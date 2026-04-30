فولكس فاجن تنفذ وعدها بتقديم «ID Polo» سيارة كهربائية منخفضة التكلفة

كشفت شركة فولكس فاجن عن النسخة الإنتاجية من سيارتها الكهربائية الجديدة تحت اسم آي. دي بولو، «ID Polo»، بعد ثلاث سنوات من تقديم النموذج الاختباري آي. دي تو أول «ID.2all»، لتكون السيارة نقطة الدخول إلى مجموعة السيارات الكهربائية للشركة في السوق الأوروبية.

وتأتي السيارة بتصميم عصري يجمع بين الأناقة والانسيابية، مع أبعاد مدمجة وأقواس عجلات بارزة، إضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية بتقنية ليد تمتد بعرض السيارة، ما يمنحها طابعاً حديثاً مميزاً.

ويبلغ طول السيارة نحو 159.6 بوصة، أي أقصر من Volkswagen Golf GTI بحوالي 10 بوصات، إلا أنها توفر مساحة داخلية واسعة بفضل اعتمادها على منصة MEB+ المخصصة للسيارات الكهربائية.

وتعمل «آي. دي بولو» بمحرك كهربائي واحد مع نظام دفع أمامي، بثلاثة خيارات من القوة: 114 و133 و208 أحصنة، مع خطط لإطلاق نسخة رياضية «GTI» في العام المقبل.

وتتوفر الفئات الأساسية ببطارية سعة 37 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 204 أميال، بينما تأتي الفئات الأعلى ببطارية 52 كيلوواط/ساعة تتيح مدى يصل إلى 282 ميلاً، مع دعم الشحن السريع.

ومن المقرر طرح السيارة في الأسواق الأوروبية قريباً، بسعر يبدأ من نحو 29 ألف دولار، على أن تُباع إلى جانب النسخة التقليدية العاملة بالبنزين، فيما لا توجد خطط لطرحها في السوق الأمريكية نظراً لمواصفاتها المدمجة.