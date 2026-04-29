مبيعات «أومودا وجايكو» العالمية تتخطّى المليون سيارة

أعلنت شركة أومودا وجايكو، عن إنجاز عالمي بارز خلال مشاركتها في النسخة 19 من معرض بكين الدولي للسيارات، حيث تجاوزت مبيعاتها التراكمية المليون سيارة خلال 3 سنوات فقط منذ انطلاقتها العالمية، وجاء الإنجاز بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتأسيس العلامة، ليرسّخ مكانتها ضمن العلامات الأسرع نمواً في قطاع السيارات على مستوى العالم.

وخلال نسخة 2026 من معرض بكين الدولي للسيارات، شدّدت الشركة على نهجها القائم على الابتكار، حيث كشفت عن طرازي أومودا 4 وأومودا 7، في خطوة تؤكد قوة خط إنتاجها وتعزز مكانتها علامة تستهدف جيل الشباب، وترتكز على التكنولوجيا، وتواصل توسيع حضورها في أسواق رئيسية، من بينها الإمارات.

وفي غضون فترة وجيزة من انطلاق عملياتها في الإمارات، نجحت أومودا وجايكو في ترسيخ حضور قوي في السوق، مدعومة بشبكة بيع متنامية تضم 6 معارض موزعة على مختلف أنحاء الدولة، بينها معرضان في أبوظبي، ومعرض واحد في كل من دبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، على أن يُفتتح معرض إضافي في دبي قريباً. ويعكس التوسع تنامي ثقة العملاء في محفظة العلامة التي تمزج بين التصميم المتقن والتكنولوجيا المتقدمة.

ومنذ انطلاقتها عام 2023، واصلت أومودا وجايكو توسعها بوتيرة متسارعة لتبلغ 69 سوقاً عالمياً، مستندة إلى شبكة تضم أكثر من 1300 وكيل حول العالم. ويعكس هذا النمو طلباً عالمياً متزايداً على سياراتها وكفاءة عالية في التوزيع، فيما تحقّق طرازات عدّة أداءً تنافسياً عبر مختلف الأسواق. وتسعى الشركة إلى تسجيل مبيعات سنوية تقارب مليون سيارة بحلول العام 2027، لترسّخ حضورها منافساً عالمياً صاعداً في قطاع السيارات.