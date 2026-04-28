شراكة بين الفهيم للسيارات وLi Auto لإطلاق المركبات الكهربائية في الإمارات

أعلنت شركة الفهيم للسيارات، التابعة لمجموعة الفهيم، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Li Auto Inc، وذلك خلال مراسم رسمية، أُقيمت في المقر الرئيسي للشركة في بكين، في خطوة تعكس توجهاً متقدماً نحو دعم حلول التنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إطلاق طرازات سلسلة L من Li Auto في السوق الإماراتي، والتي تعتمد على تقنية المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد (EREV)، ما يوفر مزيجاً متوازناً بين الكفاءة الكهربائية والمدى الطويل. وستتولى شركة الفهيم للسيارات تقديم هذه المركبات الفاخرة للعملاء، حيث تتميز بتقنيات متطورة، ومساحات داخلية واسعة، ومستويات عالية من الراحة، بما يلبي احتياجات العائلات العصرية.

وأكد أحمد عبدالجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية، تتجاوز مجرد طرح علامة تجارية جديدة، لتسهم في إعادة صياغة مفهوم التنقل في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 ومبادرة الحياد المناخي 2050، مشيراً إلى التزام المجموعة بقيادة مستقبل التنقل المستدام في المنطقة.

من جانبه أوضح زوومين وو، رئيس الأعمال الدولية في Li Auto، أن دولة الإمارات تعد من الأسواق الرائدة في الابتكار والنمو في الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى تقديم منتجات تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة، وخصوصاً تقنية المدى الممتد، التي تلبي متطلبات المستخدمين في المنطقة.

وتجسد هذه الشراكة التزام شركة الفهيم للسيارات بتقديم أحدث التقنيات العالمية، وتعزيز التحول نحو التنقل الذكي والمستدام، بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية.