نمو الطلب على المركبات الكهربائية والهجينة في الإمارات

يشهد سوق السيارات في دولة الإمارات تحولاً متسارعاً نحو المركبات الكهربائية والهجينة، مع إعادة تشكيل أولويات المستهلكين باتجاه الكفاءة وتكلفة التشغيل على المدى الطويل.

ووفق بيانات حديثة، ارتفع الاهتمام بالمركبات الكهربائية بنسبة 24% خلال الأسبوع الأول من أبريل، متفوقاً على نمو سيارات البنزين والديزل الذي لم يتجاوز 5%، ما يشير إلى تحول هيكلي في سلوك الشراء وليس مجرد موجة مؤقتة.

كما سجلت المركبات الهجينة نمواً بنسبة 8%، لتبقى خياراً انتقالياً مفضلاً لدى شريحة من المستهلكين الباحثين عن توازن بين الأداء واستهلاك الوقود. في المقابل، تزايد الإقبال على السيارات مرتفعة القيمة بنسبة 23%، بينما ارتفع الطلب على الفئات الاقتصادية بنسبة 4% فقط، ما يعكس حساسية متزايدة تجاه التكلفة.

ويبرز في السوق تنامي حضور علامات مثل تسلا وبي واي دي وشاومي، مع تراجع نسبي للولاء التقليدي للعلامات الأوروبية، في ظل توجه المستهلكين نحو خيارات أكثر كفاءة وابتكاراً.

ويؤكد خبراء القطاع أن المركبات الكهربائية والهجينة لم تعد بدائل ثانوية، بل أصبحت محوراً رئيسياً في قرارات الشراء، مع تحول واضح نحو تقييم القيمة الإجمالية للملكية بدلاً من السعر الأولي فقط، ما يعزز من ترسخ هذا الاتجاه في سوق السيارات الإماراتي خلال المرحلة المقبلة.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لمنصة دوبيزل والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نشهد اليوم تسارعاً في تحول بدأ بالفعل داخل السوق، حيث يتجه المستهلكون بشكل أوضح نحو المركبات التي توفر كفاءة أعلى وتكاليف تشغيل أقل.

ولم تعد المركبات الكهربائية والهجينة خيارات بديلة، بل أصبحت محوراً رئيسياً في تقييم القيمة لدى المشترين»، وتعكس هذه المؤشرات تحولاً عميقاً في سوق السيارات في دولة الإمارات.