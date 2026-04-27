السيارات الكهربائية تختصر زمن الشحن الكامل إلى 7 دقائق

شهد «معرض بكين الدولي للسيارات 2026» تحولاً جذرياً في مفهوم شحن السيارات الكهربائية، حيث لم يعد الشحن مجرد عملية تزويد بالطاقة، بل أصبح محور المنافسة الرئيس بين الشركات العالمية، خصوصاً الشركات الصينية التي تلعب الدور الأبرز في هذا المجال، وتقدم تقنيات جديدة ثورية في البطاريات وأنظمة الشحن، والتي تصل إلى 5 دقائق للشحن الكامل.

وخلال السنوات الماضية، كان التحدي الأكبر أمام انتشار السيارات الكهربائية، هو زمن الشحن الطويل، مقارنة بالسيارات التقليدية.

لكن ما تم عرضه في هذا المعرض يشير إلى الاقتراب من لحظة تاريخية: الشحن بسرعة تعادل تعبئة الوقود التقليدي. والتقنيات الجديدة التي تم الكشف عنها لا تقتصر على تسريع الشحن فحسب، بل تشمل: تطوير بنية كهربائية جديدة، وأنظمة تبريد متقدمة، وتكامل بين البطارية ومحطات الشحن.

شركات

وشهد المعرض الكشف عن أحد أبرز الابتكارات، والذي جاء من شركة «كاتل»، والتي قدمت الجيل الجديد من بطارية Shenxing، والتي يتم شحنها من 10 % إلى 98 % خلال أقل من 7 دقائق فقط، مع إمكانية الوصول إلى 80 % خلال حوالي 4 دقائق فقط، مع أداء ثابت، حتى في درجات حرارة سالب 30 درجة.

ويمثل هذا الإنجاز قفزة هائلة، حيث يقترب زمن الشحن من زمن تعبئة الوقود التقليدي، الذي يتراوح بين 5–7 دقائق.

وتعتمد هذه التقنية الجديدة على كيمياء محسّنة لبطاريات «إل إف بي»، والتي تعمل على تقليل المقاومة الداخلية، مع نظام تبريد داخلي متطور، وتوزيع متوازن للتيار داخل الخلايا.

كذلك قدمت شركة «بي واي دي» نظاماً جديداً، يعد من أقوى أنظمة الشحن في العالم، مع قدرة تصل إلى 1500 كيلوواط، وشحن من 10 % إلى 70 % خلال 5 دقائق، وإلى 97 % خلال 9 دقائق فقط.

وقد تم عرض هذا النظام في سيارات مثل «بي واي دي سيليون 8)، التي تدعم هذه التقنية. ويتميز هذا النظام باستخدام بنية 1000 فولت، والتي يتم فيها دمج بطاريات تخزين داخل محطة الشحن، مع تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة طاقة تصل إلى 95 %.

كذلك أعلنت شركات عدة عن تحقيق إنجاز مهم، يتمثل في إضافة 400 كم من المدى خلال 5 دقائق فقط.

وهذا الرقم مهم جداً، لأنه يزيل قلق المدى الذي يمكن أن تقطعه السيارة، ويجعل السيارات الكهربائية مناسبة للسفر الطويل، ويقرب تجربة المستخدم من السيارات التقليدية.

بنية كهربائية جديدة

وتم الكشف عن تقنيات الجهد العالي، والتي تصل إلى V1000، فالانتقال من 400V إلى 800V أو 1000V، هو أحد أهم التحولات في صناعة السيارات الكهربائية. وفوائد هذا النظام تتمثل في تقليل زمن الشحن، وتقليل الحرارة، وزيادة كفاءة نقل الطاقة، وتقليل وزن الأسلاك. ولوحظ في المعرض أن معظم السيارات الجديدة تعتمد نظام V1000، يدعم تيارات تصل إلى 1500 أمبير.

ومن المعروف أن الشحن السريع يولد حرارة هائلة، وهو ما يمثل أحد أكبر التحديات التقنية.

وقد قدم المعرض حلولاً جديدة في هذا الصدد، وهي تتمثل في التبريد السائل، وتبريد الكابلات ومحطات الشحن لمنع ارتفاع درجة الحرارة. كذلك تم الكشف عن التسخين الذاتي للبطارية، وذلك بهدف تحسين الأداء في الطقس البارد، وتقليل زمن الشحن في الشتاء.

بطاريات جديدة

من نوعيات البطاريات الجديدة التي تم الكشف عنها بطاريات «بليد 2.0»، والتي تعطي كثافة طاقة أعلى، مع شحن أسرع، وأمان أفضل وعمر أطول.

كذلك تم عرض بطاريات الصوديوم، والتي تشحن خلال 11 دقيقة، بمدى يصل إلى 450 كيلومتراً. كذلك بطاريات «كيلين» بمدى يصل إلى 1000 كم، مع تصميم أخف وكفاءة أعلى.

تحديات

لكن السؤال الذي لا يزال يرح نفسه: هل هناك تحديات تقنية تصاحب هذا التطور الثوري؟ والإجابة هي «نعم»، حيث إنه رغم التقدم الكبير الذي تم الكشف عنه خلال المعرض، لا تزال هناك مشكلات تتعلق بالبنية التحتية، حيث تبقى هناك حاجة كبيرة إلى شبكات كهرباء قوية.

ومن بين التحديات أيضاً، اختلاف المعايير بين الشركات، وهو ما يفرض الحاجة إلى توحيد أنظمة الشحن. وتشمل التحديات كذلك عمر البطارية.

فعلى الرغم من الهدف الأساسي للشركات وهو سرعة عملية الشحن، إلا أن الشحن السريع في حد ذاته، قد يؤثر في عمر البطارية، وهو ما يتطلب حلولاً عاجلة لمعالجة ذلك.

ختاماً، يمكن القول إن معرض بكين الدولي للسيارات 2026، أثبت أن مستقبل السيارات الكهربائية لم يعد يعتمد فقط على مدى البطارية، بل على سرعة الشحن وكفاءته.

وقد أظهرت التقنيات الجديدة أن الشحن يمكن أن يكون سريعاً مثل الوقود، وأننا نعيش بداية عصر الشحن الفوري، حيث تصبح السيارة الكهربائية أكثر عملية من أي وقت مضى، وربما الخيار الأول عالمياً خلال العقد القادم.

أبرز التحديات

حاجة كبيرة إلى شبكات كهرباء قوية تتحمل البطاريات الجديدة

اختلاف المعايير بين الشركات يفرض الحاجة لتوحيد أنظمة الشحن