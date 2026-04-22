علامات السيارات العالمية تتوسع بمنافذها في أسواق الإمارات

تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها محوراً إقليمياً وعالمياً لصناعة وتسويق السيارات، في ظل التوسع المتزايد للعلامات التجارية العالمية، وطرح طرازات جديدة، تستهدف السوق المحلي الذي يُعد من الأكثر جذباً في المنطقة، بفضل بنيته التحتية المتطورة، وارتفاع الطلب على حلول التنقل الحديثة.

في هذا السياق، أعلنت علامة إكسيد العالمية، عن مرحلة جديدة من توسعها في دولة الإمارات خلال عام 2026، تشمل افتتاح صالة عرض جديدة في إمارة الشارقة، إلى جانب طرح مجموعة من الطرازات الحديثة، في خطوة تعكس أهمية السوق الإماراتي، ضمن خطط النمو الإقليمية والعالمية للعلامة.

ويأتي افتتاح صالة العرض ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز شبكة المبيعات والخدمات في الدولة، وتحديداً في الإمارات الشمالية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء، وتسهيل الوصول إلى خدمات البيع وما بعد البيع.

ويتزامن هذا التوسع مع إطلاق طراز VX سوبر هايبرد، الذي يمثل إضافة جديدة إلى فئة السيارات الهجينة، ويجمع بين الكفاءة في استهلاك الوقود، والأداء العملي والراحة، تلبية للطلب المتنامي على حلول التنقل الذكية والعائلية في السوق الإماراتي.

كما تستعد الشركة لطرح طراز MX الجديد في الدولة، والذي يركز على التقنيات المتقدمة، والتصميم العصري، وأنظمة القيادة الحديثة، إلى جانب تقديم نسخة RX مات بلاك، التي تستهدف شريحة الباحثين عن سيارات فاخرة بتصميم مميز.

وفي خطوة تعكس توجهها التوسعي، تخطط إكسيد لإطلاق طرازين إضافيين خلال النصف الثاني من العام، أحدهما من فئة REEV، والآخر من فئة السوبر هايبرد، على أن يشمل أحدهما سيارات السيدان، والآخر مركبات SUV، ما يعزز تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين في السوق المحلي.

وأكدت الشركة أن دولة الإمارات تُعد سوقاً محورياً لها، نظراً لارتفاع الطلب على السيارات المتقدمة تقنياً والفاخرة، مشيرة إلى استمرار استثماراتها في توسيع حضورها الجغرافي، وتطوير تجربة العملاء، بما يواكب تطور السوق.

ويعكس هذا التوسع المتسارع من قبل العلامات العالمية، وفي مقدمها إكسيد، الدور المتنامي للإمارات كمركز عالمي لتسويق وتوزيع السيارات، ووجهة رئيسة لصناعة التنقل المستقبلي في المنطقة.