مرسيدس تكشف «الفئة C» الكهربائية بالكامل لمواجهة المنافسة الصينية المتصاعدة

كشف شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس بنز جروب عن نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها «الفئة سي» في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لمواجهة منافسة شركات السيارات الصينية في سوق السيارات الكهربائية.

وأقامت الشركة الألمانية حفل الكشف عن السيارة سي الكهربائية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، ويبدأ سعر السيارة الجديدة من 50 ألف يورو (58.8 ألف دولار) في أوروبا، ويصل مدى السيارة إلى 762 كيلو متراً قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية وفقاً لنتائج الاختبارات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مرسيدس تراهن على هذه السيارة الكهربائية لوقف خسائر حصتها السوقية في الصين، في الوقت الذي تستعد فيه للمشاركة في معرض بكين الدولي للسيارات في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وتواجه مساعي مرسيدس لتعزيز وجودها في سوق السيارات الفارهة ضغوطاً من تباطؤ المبيعات في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث يزيد إقبال المستهلكين الصينيين الشباب على السيارات المحلية، التي تقدم نفس تقنيات السيارات الفارهة الأجنبية، وبأسعار أقل.

وخلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت مبيعات مرسيدس بنز في الصين بنسبة 27 %، ما أثار الشكوك في مدى جاذبية العلامة التجارية العريقة في مواجهة السيارات المنافسة الأرخص.

ويذكر أن الفئة سي التي تم طرحها لأول مرة في ثمانينيات القرن العشرين باسم «الفئة 190» أصبحت السيارة الرئيسية لمرسيدس في فئة السيارات الصالون متوسطة الحجم. وظلت لسنوات طويلة ضمن السيارات الأكثر مبيعاً في العالم، وبخاصة بين العملاء من شباب المهنيين والعائلات، التي تشتري أول سيارة لها من إنتاج مرسيدس بحسب بلومبرج.

وتحاول الشركة الألمانية حالياً استعادة جاذبيتها في قطاع السيارات الكهربائية، وسيتم تصنيع السيارة سي الكهربائية الجديدة باستخدام الهيكل إم.بي إي.أيه مع نظام إلكتروني يمكن تحديثه عن بعد، بهدف تقليص الفجوة بينها وبين سيارات الشركات الأكثر تركيزاً على التكنولوجيا مثل تسلا الأمريكية وشياومي كورب الصينية.