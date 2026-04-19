"تسلا" توسع خدمة الروبوتاكسي

دخلت شركة تسلا مرحلة أكثر جرأة في سباق السيارات ذاتية القيادة، بعدما أعلنت عن بدء تشغيل رحلات الروبوتاكسي ذاتية القيادة بالكامل دون إشراف بشري في مدينتي دالاس وهيوستن بولاية تكساس، في خطوة تُعد أول توسع فعلي للخدمة خارج مدينتي أوستن ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، ما يعكس تسارع الشركة في نشر تقنيات القيادة الذاتية على نطاق أوسع داخل الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإطلاق قبل أيام قليلة من إعلان نتائج تسلا المالية للربع الأول من عام 2026، والمقرر في 22 أبريل، ما يمنح الشركة دفعة تسويقية قوية قبل مواجهة أسئلة المستثمرين حول حجم الأسطول وخطط التوسع.

وذكرت تسلا عبر حسابها الرسمي لخدمة Robotaxi أن الخدمة أصبحت متاحة الآن في دالاس وهيوستن، مع نشر خرائط توضح نطاق التشغيل في المدينتين.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة أعلنتها الشركة سابقاً تشمل سبع مدن أمريكية خلال النصف الأول من 2026، وهي: دالاس، هيوستن، فينيكس، ميامي، أورلاندو، تامبا، لاس فيغاس، ضمن استراتيجية تهدف إلى تسريع انتشار خدمات النقل الذاتي.كما لم تكشف الشركة عن حجم الأسطول أو التسعير أو ما إذا كانت المركبات تضم مشرفين بشريين، فيما اكتفت بتأكيد أن الخدمة تعمل بشكل مستقل بالكامل، وهو ما وصفه إيلون ماسك في منشور له قائلاً: «جرّبوا روبوتاكسي تسلا في دالاس وهيوستن».

وبحسب بيانات الشركة، سجلت تسلا نحو 700 ألف رحلة مدفوعة عبر خدمة الروبوتاكسي في أوستن ومنطقة الخليج حتى نهاية يناير 2026.

يدخل هذا التوسع تسلا في مواجهة مباشرة مع شركة Waymo التابعة لألفابت، والتي بدأت تشغيل خدماتها ذاتية القيادة بالكامل في دالاس وهيوستن منذ فبراير الماضي عبر شراكة تشغيلية مع شركة Avis.

وتشغل Waymo آلاف المركبات ذاتية القيادة في عدة مدن أمريكية، مع تقديم مئات الآلاف من الرحلات أسبوعياً، في سباق متسارع على قيادة سوق النقل الذاتي التجاري.

وتسعى تسلا إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية لدعم شبكة الروبوتاكسي، مع خطط لبدء إنتاج مركبة Cybercab المصممة خصيصاً للنقل الذاتي خلال عام 2026 في مصنعها بولاية تكساس.