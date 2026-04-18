إطلاق «أودي A6 سيدان» الجديدة كلياً

شهدت أسواق الإمارات إطلاق الطراز الجديد «أودي A6 سيدان» الجديد كلياً. وتحظى «أودي A6» بإرث يمتد لثلاثين عاماً وتاريخ يجمع بين الأداء ومستويات الراحة وتعدد الاستخدامات.

وتعد سيارة «أودي A6» واحدة من أبرز سيارات «أودي» في العالم، حيث تمثل مزيجاً متوازناً بين الفخامة والأداء والتكنولوجيا. فمنذ إطلاقها لأول مرة في منتصف التسعينيات، أصبحت منافساً مباشراً لسيارات مثل BMW الفئة الخامسة ومرسيدس E-Class، ونجحت في ترسيخ مكانتها خياراً مفضلاً لرجال الأعمال والعائلات الباحثة عن الراحة والهيبة.

تنتمي A6 إلى شركة أودي الألمانية، التي تُعرف بابتكاراتها في أنظمة الدفع الرباعي (Quattro) والتقنيات الحديثة داخل السيارات.

وظهرت «أودي A6» لأول مرة عام 1994 بديلاً لطراز Audi 100، ومنذ ذلك الوقت مرت بعدة أجيال شهدت تطوراً كبيراً في التصميم والتكنولوجيا.

وتتميز «أودي A6» بتصميم أنيق ورياضي يعكس هوية أودي الحديثة، ومن أبرز ملامح التصميم: شبك أمامي كبير يعطي مظهراً قوياً، ومصابيح LED متطورة أو OLED في الطرازات الحديثة، وخطوط جانبية انسيابية تعزز الديناميكية الهوائية، وتصميم منخفض وانسيابي يقلل مقاومة الهواء. وفي الجيل الجديد، ركزت «أودي» على تحسين الانسيابية، ما يساعد على تحسين الأداء والكفاءة.

وتُعرف «أودي A6» بمقصورتها الفاخرة التي تجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تحتوي على: شاشة عدادات رقمية، وشاشة ترفيه رئيسية كبيرة تعمل باللمس، وشاشة إضافية للراكب في بعض الفئات، ونظام صوتي قوي ثلاثي الأبعاد، وإضاءة داخلية محيطية. كما توفر السيارة أنظمة متقدمة مثل: التحكم الصوتي، والملاحة الذكية، والاتصال بالهاتف عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. وتتميز المقصورة باستخدام مواد عالية الجودة مثل الجلد والألمنيوم والخشب، ما يعزز الشعور بالفخامة.

أما من حيث الأداء، تقدم «أودي A6» مجموعة متنوعة من المحركات لتناسب مختلف المستخدمين: المحركات التقليدية وتأتي بمحرك 2.0 لتر تيربو بقوة حوالي 241 حصاناً، ومحركات V6 أكثر قوة تصل إلى أكثر من 300 حصان. وفي الجيل الجديد: محرك V6 تيربو بقوة تصل إلى حوالي 362 حصاناً.

أما من ناحية أنظمة الأداء: هناك نظام الدفع الرباعي Quattro، مع ناقل حركة أوتوماتيكي متطور، ونظام تعليق هوائي اختياري. وتوفر السيارة تسارعاً قوياً وثباتاً عالياً، ما يجعلها مناسبة للقيادة اليومية والرحلات الطويلة.