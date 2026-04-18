«سمارت 1 برابوس» في الإمارات

شهدت أسواق الإمارات إطلاق الطراز الجديد من سيارة «سمارت 1 برابوس» والتي تعدها شركة «سمارت» الصينية واحد من أبرز التحولات في تاريخها، حيث انتقلت من تصنيع سيارات صغيرة مخصصة للمدينة إلى إنتاج سيارة كهربائية رياضية متعددة الاستخدامات.

تم تطوير هذه السيارة بالتعاون بين «مرسيدس-بنز» وشركة «جيلي» الصينية، بينما تولّت شركة «برابوس» الألمانية تحسين الأداء وإضافة الطابع الرياضي. تتميز السيارة بتصميم عصري ورياضي يجمع بين الأناقة والقوة، ومن أبرز ملامحها: خطوط انسيابية حديثة مع إضاءة LED ممتدة، وسقف بلون متباين (غالبًا أحمر في نسخة برابوس)، وجنوط رياضية قياس 19 بوصة، ولمسات حمراء مميزة لعلامة »برابوس». وتأتي السيارة بحجم مدمج (SUV صغير)، مما يجعلها مناسبة للمدن مع مظهر قوي وجذاب.

أما من حيث التصميم الداخلي والتقنيات، فتعكس المقصورة الداخلية جودة قريبة من سيارات «مرسيدس»، وتشمل: شاشة معلومات وترفيه كبيرة تعمل باللمس، ونظام صوتي عالي الجودة، وإضاءة داخلية محيطية، ومواد فاخرة ولمسات رياضية. كما توفر مساحة جيدة للركاب، حيث يمكن لخمسة أشخاص الجلوس براحة، رغم أن مساحة التخزين الخلفية محدودة نسبيًا.

أما بخصوص الأداء والمحرك، فهذا هو الجانب الأقوى في السيارة، حيث تقدم أداءً مذهلاً: محركان كهربائيان (أمامي وخلفي)، ونظام دفع رباعي، وقوة تصل إلى حوالي 428 حصاناً. أما التسارع: فمن 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.9 ثوانٍ. هذا الأداء يضع السيارة في مستوى سيارات رياضية عالية الأداء، وهو أمر غير متوقع لسيارة مدمجة.

ومن حيث البطارية والمدى، فتأتي السيارة بسعة بطارية 66 كيلوواط/ساعة والمدى الرسمي يصل إلى حوالي 400 كيلومتر. أما الشحن السريع DC فحتى 150 كيلوواط حيث يمكن شحن السيارة من 10% إلى 80% خلال حوالي 30 دقيقة. لكن الأداء العالي قد يقلل من المدى الفعلي عند القيادة الرياضية.