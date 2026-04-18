«نيسان» تطرح «باترول SE بلاتينيوم سيتي» في سوق الإمارات ضمن فئة المركبات كبيرة الحجم

في سوق السيارات متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات، تواصل شركة نيسان طرح طرازاتها ضمن الفئة كبيرة الحجم، ومن بينها «نيسان باترول SE بلاتينيوم سيتي» المتوافر حالياً في صالات العرض بالدولة.

ويأتي الطراز بهيكل كبير وقاعدة عجلات طويلة وارتفاع ملحوظ عن الأرض مقارنة ببعض المركبات ضمن الفئة نفسها، وهو ما ينعكس على المساحة الداخلية للمقصورة، التي تتسع لثمانية ركاب، مع صف ثالث قابل للاستخدام في التنقلات اليومية. وتجمع المقصورة بين عناصر الراحة والعملية، بما يتناسب مع الاستخدام داخل المدن والرحلات الطويلة.

ويعتمد الطراز على محرك V6 سعة 3.8 لترات، إلى جانب نظام دفع مصمم لتقديم تسارع تدريجي، وفقاً للمواصفات المعلنة من الشركة، مع التركيز على تلبية احتياجات القيادة في ظروف متنوعة.

وفي ما يتعلق بالقيادة خارج الطرق الممهدة، تشير البيانات الفنية إلى أن السيارة تستفيد من ارتفاعها عن الأرض وقاعدة عجلاتها، بما يدعم استخدامها على الطرق الرملية والتضاريس المختلفة، إلى جانب أنظمة مساعدة مخصصة لهذا النوع من القيادة.

وتتضمن المقصورة نظاماً صوتياً من شركة Klipsch، إضافة إلى مساحات تخزين وخيارات متعددة لتعديل المقاعد، بما يوفر مرونة في الاستخدام اليومي أو أثناء السفر لمسافات طويلة.

ويأتي طرح هذا الطراز ضمن مجموعة من الخيارات المتاحة في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في الإمارات، حيث تتنافس عدة شركات عالمية في هذه الفئة، مع اختلاف في المواصفات والتجهيزات والأسعار.

وتشير المسعود للسيارات، وكيل نيسان في أبوظبي، إلى توفر الطراز ضمن شبكتها في الدولة، في إطار خططها لتوسيع خيارات المركبات المتاحة للعملاء في السوق المحلية.