ستيلانتيس تدخل السوق السورية وتعين موزعاً معتمداً لسيارات جيب ورام وبيجو

أعلنت ستيلانتيس الشرق الأوسط اليوم دخولها الرسمي إلى السوق السورية، وذلك من خلال تعيين شركة غسان عبّود للسيارات، إحدى الشركات ‏التابعة لمجموعة غسان عبّود القابضة، موزعاً رسمياً لسيارات جيب ورام اعتباراً من 1 يناير 2026، وسيتم إطلاق علامة بيجو في السوق السورية ‏خلال الربع الثاني من عام 2026.‏

وستكون ستيلانتيس أول من يعيد إدخال علامات أمريكية وأوروبية إلى السوق السورية، فيما تتولى غسان عبّود للسيارات تشغيل شبكة توزيع ‏موحّدة لعلامات جيب ورام وبيجو في السوق، بما يواكب أهمية السوق السورية ضمن استراتيجية النمو في الأسواق ذات الإمكانات العالية.‏

وقال سلافن كلارين سميلغانيتش، المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس الشرق الأوسط: "تقوم شراكتنا مع غسان عبّود للسيارات على الثقة ‏المتبادلة وعلى خبرة واسعة في قطاع السيارات، حيث أثبتت المجموعة عبر عقود قدرتها على تقديم تجربة عملاء متكاملة منذ اليوم الأول. ونفخر ‏اليوم بدخول علاماتنا إلى السوق السورية كجزء من توسعنا العالمي في الأسواق الناشئة استجابةً للإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق. ويأتي هذا ‏التعيين ضمن خطة ستيلانتيس الطموحة لتعزيز حضورها في المنطقة، حيث سنعمل معاً على بناء منظومة قوية لعلامات جيب ورام وبيجو تضع ‏العملاء في المقام الأول، وتشمل المبيعات وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في سوريا. وسنركّز مع شركائنا على تقديم المعايير التي يتوقعها عملاؤنا ‏ووضع الأسس اللازمة لنمو مستدام وتوسّع مستقبلي لمحفظة العلامات وفقاً لاحتياجات السوق وتوقعات العملاء.".‏

وتعمل غسان عبّود للسيارات، بموجب هذه الشراكة ومع استمرار توسّع ستيلانتيس في المنطقة والأسواق الناشئة، على استكمال اختيار مواقعها ‏الأولى في دمشق، مستندةً إلى خبرتها الطويلة في قطاع السيارات وعملياتها المتنوعة في أكثر من 100 سوق، وذلك بهدف تقديم تجربة عملاء عالية ‏الجودة وتحقيق قيمة مستدامة في سوريا، انسجاماً مع استراتيجيتها الأوسع لتنمية علامات ستيلانتيس في الأسواق الواعدة.‏

‏ قال سعود عباسي، الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة في غسان عبّود القابضة‎:‎‏ ‏‎"‎نفتخر بشراكتنا مع ستيلانتيس لإدخال جيب ورام وبيجو إلى ‏السوق السورية. سنركز على بناء شبكة موثوقة تقدّم رحلة متكاملة تشمل المبيعات وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار. ومع انطلاق عملياتنا ‏من دمشق ثم التوسّع إلى مدن أخرى، نواصل الاستثمار في الكفاءات والبنية التحتية لضمان خدمة موثوقة على المدى الطويل وترسيخ حضور ‏علامات ستيلانتيس في السوق السورية".‏

الجدير بالذكر، من المقرر افتتاح صالة العرض وبدء تقديم خدمات ما بعد البيع خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تنفيذ خطة توسّع تدريجية ‏للشبكة في مختلف أنحاء البلاد خلال الأعوام المقبلة، تشمل افتتاح صالات عرض ومراكز خدمة في حمص وحماة واللاذقية وحلب وإدلب، وذلك ‏وفقاً لجاهزية السوق والمتطلبات التشغيلية.‏