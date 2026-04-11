إطلاق «ROEWE D5X» في الإمارات

عرضت شركة «الفهيم للسيارات»، عضو مجموعة الفهيم والموزع الرسمي الحصري لعلامة ROEWE في الإمارات - سيارة «ROEWE D5X» الهجينة الجديدة في أبوظبي وهي من السيارات الرياضية الهجينة.

يتميز الطراز الجديد كلياً بتصميمه الديناميكي لتكون من أفضل السيارات ضمن فئة SUV المتوفرة حالياً في السوق. وتتميز بشبكة أمامية أنيقة ومختلفة، وسقف انسيابي ممتد للخلف مزود بفتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى مقابض أبواب مخفية، وباب صندوق خلفي يفتح بتمرير القدم، فضلاً عن عجلات معدنية من الألمنيوم ثنائية اللون بقياس 19 بوصة.

زُوِّدت السيارة بشاشة عرض مزدوجة عائمة مقاس 24.6 بوصة، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام مثبت سرعة ذكي، وتتوفر جميعها بشكل قياسي في فئة Grand Deluxe. ومع إضافة المزيد من التجهيزات للفئات الأعلى، تتضمن السيارة الهجينة الجديدة كاميرا محيطية شاملة 360 درجة، ونظاماً صوتياً عالي الدقة مكوناً من ثمانية مكبرات، ونظام مكابح الطوارئ التلقائية، ونظام مساعدة السرعة الذكي، ونظام الاتصال لحالات الطوارئ E-Call الخاص بالإمارات، فضلاً عن نظام العرض الخاص لهيكل السيارة.

ويضم الطراز الجديد منظومة دفع هجينة قابلة للشحن بالغة التطور، تدمج بين محرك توربيني بسعة 1.5 لتر بقدرة 141 حصاناً ومحرك كهربائي بقوة 181 حصاناً. ويبلغ المدى الكهربائي للسيارة 120 كم تقريباً بفضل بطارية سعتها 21.4 كيلوواط ساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة.