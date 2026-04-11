«نيو إي تي 5» الكهربائية في الإمارات مع توفير خدمة استبدال البطارية في 3 دقائق

شهد سوق السيارات في الإمارات إطلاق الطراز الجديد من سيارة «نيو إي تي 5» فئة السيدان الفاخرة المدمجة. وكان قد تم الكشف عن هذا النوع لأول مرة في عام 2021 وبدأ إنتاجها في 2022. وتستهدف السيارة منافسة نماذج قوية مثل «تسلا موديل 3»، وتجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا المتقدمة.

تتميز السيارة بتصميم انسيابي وخطوط عضلية تضفي عليها طابعاً شبابياً وتأتي برفارف بارزة، وغطاء محرك مميز، وأنف سمكة القرش المميز. وقد تم تعزيز كفاءتها الديناميكية الهوائية بفضل هيكلها الانسيابي، وشبكتها الأمامية النشطة، وستائرها الهوائية السلبية، مما يقلل من مقاومة الرياح ويزيد من مدى القيادة. أما المقصورة الداخلية، فتُشبه المنزل، بتصميمها العصري الذي يجمع بين الإضاءة والتفاصيل الدقيقة. كما ييتميز سقف السيارة بتقنية LiDAR مدمجة بذكاء وفتحة سقف بانورامية كبيرة جداً تسمح بدخول ضوء مرشح للأشعة فوق البنفسجية إلى المقصورة، مما يضفي إحساساً عميقاً بالرحابة.

وتم تجهيز السيارة بمحرك حثي أمامي بقوة 150 كيلوواط ومحرك مغناطيسي دائم خلفي بقوة 210 كيلوواط كجزء من الجيل التالي من أنظمة القيادة الكهربائية عالية الكفاءة من NIO وبذلك توفر توازناً مثالياً بين المدى الطويل والأداء العالي، مع وجود وحدة طاقة من كربيد السيليكون، مصممة للتعامل مع الجهد العالي والتحكم بكفاءة الطاقة الكهربائية، تعمل على تحسين استهلاك الطاقة في السيارة بشكل أكبر.

وتأتي السيارة بظام الدفع الكهربائي (EDS) ومحرك حثي أمامي ونظام الدفع الكهربائي (EDS) - محرك خلفي.

مغناطيس دائم مع وحدة طاقة من كربيد السيليكون. أما القدرة للمحركات مجتمعة فتبلغ 360 كيلوواط مع عزم للمحركات مجتمعة 700 نيوتن متر. وتجمع السيارة بين الأداء العالي والدقة والأناقة. إنها سريعة، بتسارع سلس من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4 ثوانٍ فقط. وهي مُحسّنة للسلامة، حيث تتوقف بدقة من 100 إلى 0 كم/ساعة في 33.8 متراً فقط. مع مدى شحن يتجاوز 550 كيلونتراً للبطارية.

ويلاحظ أنه في محطات تبديل البطاريات لدى الشركة يمكن استبدال البطارية الفارغة بأخرى مشحونة خلال 3 دقائق فقط، بينما تنتظر في سيارتك. وخلال كل عملية تبديل، نجري فحصاً شاملاً للبطارية ونظام القيادة الكهربائية، لضمان الحالة المثلى لكل من البطارية والسيارة.



