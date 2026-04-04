إطلاق الطراز الجديد «فورد تيريتوري 2026» في دبي

شهد سوق دبي إطلاق الطراز الجديد «فورد تيريتوري 2026» والتي تعد واحدة من أبرز سيارات الـSUV المدمجة في فئتها. من الخارج، تتميز «تيريتوري 2026» بتصميم متميز من حيث الشبكة الأمامية الكبيرة، والمصابيح الأمامية LED الحادة، والمصابيح الخلفية ثلاثية الأبعاد تضفي على السيارة حضوراً قوياً على الطريق، كما أن العجلات الكبيرة بتصميم أنيق تزيد من جاذبيتها البصرية.

أما المقصورة الداخلية، فتجمع بين الفخامة والعملية. فالمقصورة واسعة وتوفر راحة للركاب الأماميين والخلفيين على حد سواء، مع مساحة جيدة للأرجل ومساحة تخزين مرنة في الصندوق الخلفي، مما يجعلها خياراً مناسباً للعائلات أو الرحلات الطويلة. أما نظام المعلومات والترفيه الحديث فيدعم الاتصال بالهواتف الذكية، وتوفر الشاشة الكبيرة واجهة سهلة الاستخدام، بينما المواد عالية الجودة تمنح شعوراً بالفخامة والراحة.

ومن حيث الأداء تأتي «فورد تيريتوري 2026» بمحرك 1.8 لتر EcoBoost توربيني يولد حوالي 190 حصاناً و320 نيوتن-متر من العزم، مرتبطاً بصندوق تروس أوتوماتيكي بسبع سرعات. هذا التجهيز يمنح السيارة توازناً جيداً بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي في المدينة وعلى الطرق السريعة.

السيارة تقدم أيضاً خيارات متعددة من التجهيزات التي تشمل مستويات مثل Ambiente, Trend, Titanium، وحتى نسخة هجينة (HEV) توفر أداءً وكفاءة أعلى، ما يمنح المشترين حرية اختيار النسخة التي تناسب احتياجاتهم

وعلى صعيد السلامة والتقنية، تم تجهيز «تيريتوري» بأنظمة مساعدة السائق الحديثة مثل نظام تثبيت السرعة التكيفي، التنبيه قبل الاصطدام، ومساعدة البقاء في المسار، ما يعزز من الأمان والثقة أثناء القيادة. كما توفر السيارة أنظمة راحة مثل الكاميرات المحيطية، حساسات الركن، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.