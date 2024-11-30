«جيب» تواصل مسيرة نموها في الشرق الأوسط

تواصل «جيب»، إحدى العلامات التجارية الرائدة التابعة لستيلانتس، نموها الاستثنائي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث ارتفعت مبيعاتها منذ بداية العام بواقع 10 %، مدفوعة بشكل رئيسي بنجاح سيارتيها الرائدتين، جيب جراند شيروكي ورانجلر.

وعززت جيب جراند شيروكي حضورها القوي في المنطقة، حيث حققت زيادة في المبيعات قدرها 8 % منذ بداية العام حتى أكتوبر 2024. وجاءت جيب جراند شيروكي في المرتبة الثالثة في فئة سيارات SUV في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بينما حلّت في المرتبة الثانية في العراق وعُمان.

وتوسعت شعبية جيب جراند شيروكي لتشمل العملاء من قطاع الشركات، حيث أصبحت خياراً مفضلاً لأساطيل العديد من الشركات البارزة.

كما حقق طراز جيب رانجلر نتائج قوية حيث زادت مبيعاتها بنسبة 12 % منذ بداية العام وحتى اليوم. وتواصل السيارة تصدرها في فئة السيارات المخصصة للطرق الوعرة مع نمو عدد ملاكها في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، طرحت جيب سيارة جيب رانجلر 2024 في منطقة الشرق الأوسط، سيارة SUV الأكثر شهرة في العالم والأفضل على الطرق الوعرة، وتتميز سيارة جيب رانجلر الجديدة بشعبية واسعة بين عملاء الشرق الأوسط بفضل أدائها الاستثنائي في المغامرات الصحراوية، وتصميمها المميز، ومنظومة الحركة المتطورة، وديناميكيتها الاستثنائية على جميع الدروب، إضافة إلى تجهيزها بأحدث أنظمة الأمان والتقنيات المبتكرة.

وقال راكيش ناير، المدير التنفيذي في ستيلانتس الشرق الأوسط: تواصل جيب نتائجها القوية في الشرق الأوسط، ما يؤكد التزامنا بتوفير تجربة قيادة استثنائية تتوافق مع متطلبات عملائنا وأسلوب حياتهم. وتتمتع سيارتا جيب جراند شيروكي الفاخرة وجيب رانجلر متعددة الاستخدامات بشعبية كبيرة لدى العملاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ما يرسخ مكانتنا الرائدة ويعززها بينما نتطلع إلى عام 2025 وما بعده.

وسنواصل العمل على بناء مستقبل أفضل لعلامة جيب التجارية من خلال طرح طرازات كهربائية جديدة، مع دعم خطة ستيلانتس الاستراتيجية «Dare Forward 2030».

وبفضل التجربة المميزة التي تقدمها علامة جيب، يشهد ولاء العملاء نمواً مستمراً في جميع أنحاء المنطقة، ففي الإمارات، عاد 29 % من العملاء الحاليين لشراء سيارة جديدة من جيب، بينما بلغت نسبة إلى 49 % في المملكة العربية السعودية.

أسهم إطلاق برنامج My FlexCare أيضاً في تعزيز ولاء العملاء، وهو برنامج مميز وشامل تم طرحه في الشرق الأوسط لتعزيز تجربة امتلاك سيارات جيب وتوفير راحة البال في كل رحلة.