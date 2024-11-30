«كيا EV3» تفوز بجائزة «أفضل سيارة كروس أوفر»



فازت «كيا EV3» بجائزة «أفضل سيارة كروس أوفر للعام»، ضمن جوائز «توب جير» لعام 2024 خلال حفل أقيم في وايت سيتي هاوس بلندن. وتجمع المركبة بين أبعاد سيارة كروس أوفر المدمجة مع المساحة العملية الرائدة في فئتها.

ويواصل هذا الطراز سلسلة نجاحات كيا التي حققتها ضمن جوائز «توب جير» السنوية، مستمراً على نهج طرازاتها الأكبر. حيث سبق أن حاز طراز «كيا EV9» على جائزة «السيارة العائلية للعام» وذلك خلال 2023، بينما فاز طراز كيا EV6 بنفس الجائزة «أفضل سيارة كروس أوفر للعام» في 2021. كما فازت كيا بجائزة «أفضل مُصنع للعام» في العام 2022.



وقال جاك ريكس، رئيس تحرير مجلة «توب جير»: في عالم أصبح مليئاً بشكل متزايد بسيارات كروس أوفر الكهربائية متوسطة الحجم، استطاعت EV3 التميز بتصميم تطغى عليه الجرأة، ومساحة داخلية رحبة وفاخرة، ونطاق أسهم في تقويض الجدل ضد الانتقال إلى السيارات الكهربائية، إذ تمكنت كيا EV3 من البناء على تفوق كيا EV9 وكيا EV6 وتمكنت من مواصلة مسيرة سلسلة كيا الزاخرة بالنجاحات.



وقال هو سانغ سونغ، الرئيس والمدير التنفيذي في كيا: تمثل هذه الجائزة إنجازاً جديداً في مسيرة كيا، كعلامة تجارية رائدة في مجال السيارات الكهربائية على المستوى العالمي ورائدة في حلول التنقل المستدامة. من أجل تحقيق أهدافنا، من الضروري أن نواصل دفع حدود التكنولوجيا والتصميم، من خلال إنشاء منتجات عملية ولكنها ذات طابع وجداني تعزز حياة عملائنا. نحن ممتنون للتقدير الذي حصلت عليه كيا EV3 حتى الآن، ما يقدم إثباتاً ذا أهمية على أن الطريق الذي نسلكه هو الطريق الصحيح.