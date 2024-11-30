«مازيراتي» تحتفل بمرور 110 أعوام على تأسيس العلامة الفاخرة

كشفت علامة مازيراتي عن إطلاق سلسلة سيارات جران توريزمو 110 أنيفرساريو، احتفالاً بمرور 110 أعوام على تأسيس العلامة الإيطالية التي تنفرد بسجل حافل بالتميز من حيث الأداء والتصميم والحرفية العالية والابتكار والتكنولوجيا.

وتجسد سيارة مازيراتي جران توريزمو الجوهر الفريد للعلامة، وتجمع بين الفخامة والأداء الرياضي ومزايا الراحة أثناء القيادة لمسافات طويلة. كما أطلقت مازيراتي طراز جران توريزمو فولجوري لمواكبة متطلبات المستقبل، بصفتها أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاج العلامة.

وتستند السلسلة المميزة من سيارات 110 أنيفيرساريو إلى تصميم سيارة جران توريزمو فولجوري؛ وتضم 110 سيارات ضمن إصدارٍ محدود احتفالاً بمرور 110 أعوام على تأسيس مازيراتي، مما يعكس التزام العلامة الفاخرة بمفاهيم الابتكار والتطوير مع الاحتفاء بإرثها العريق. وتتيح العلامة فرصة اختيار السيارة وفقاً لمتطلبات العملاء، وذلك عن طريق برنامج Fuoriserie لتخصيص السيارات.

وتتوفر السلسلة الجديدة والمحدودة بلوني Rame Folgore النحاسي وBlu Inchiostro الأزرق، وتتضمن 55 إصداراً لكل منهما. وتتميز جميعها بلمسات نهائية فاخرة وحواف عجلات تزينها تفاصيل باللونين الأسود والنحاسي، كما تبرز المقصورات الداخلية بلوني الدنيم أو الإيكونيل الأسود مع تطريزات نحاسية أو زرقاء.

وتنفرد السلسلة بشعار مصمم خصيصاً لهذه المناسبة، وهو شعار الرمح الثلاثي متبوعاً برقم 110 بتصميم مائل على الدعائم الخلفية، ويعكس هذا الشعار الزخم الكبير للعلامة والتزامها بالابتكار منذ تأسيسها.

كما تعتزم مازيراتي وضع الشعار ذاته على سيارة مازيراتي تيبو فولجوري، السيارة الكهربائية البارزة ذات المقعد الوحيد، والتي من المقرر أن تشارك في السباق الأول ضمن الموسم الحادي عشر من بطولة العالم إي بي بي للفورمولا إي، أبرز سلسلة في العالم لسباقات السيارات الكهربائية بالكامل من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات؛ ويقام السباق في ساو باولو بالبرازيل يوم 7 ديسمبر المقبل. ومن المقرر أن تتألق هذه السيارة على مضمار السباق باللونين الجديدين الأزرق والذهبي الوردي، مع الشعار الخاص بمرور 110 أعوام على تأسيس الشركة بجوار مقصورة القيادة.

وتكشف مازيراتي عن سيارة جران توريزمو 110 أنيفيرساريو ضمن برنامج تجربة الرمح الثلاثي، الفعالية الحصرية التي تنظمها العلامة لمدة يومين للاحتفال بالذكرى السنوية مع الضيوف والعملاء.

وتنطلق الفعالية يوم السبت 30 نوفمبر الجاري، حيث يتم الكشف عن سيارات السلسلة، والتي تتوفر بلوني Rame Folgore النحاسي وBlu Inchiostro الأزرق، في صالة العرض ضمن منشأة فيال سيرو مينوتي، لتأخذ الضيوف في رحلة غامرة لاستعراض عراقة العلامة وهويتها العصرية.

وتسعى مازيراتي إلى ترك بصمتها ومواكبة متطلبات المستقبل ضمن قطاع السيارات الفاخرة، من خلال التركيز على تلبية تطلعات عملائها. وتواصل العلامة التزامها بالابتكار وإعادة تعريف مفهوم الفخامة الإيطالية حول العالم، الأمر الذي يبرز في سلسلة سيارات مازيراتي جران توريزمو 110 أنيفرساريو.