«إيليت القابضة» تختار الإمارات لأول إطلاق عالمي لـ «زينفو أورورا»

أعلنت مجموعة «إيليت القابضة»، الشريك الحصري لعلامة زينفو أوتوموتيف الدنماركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الإطلاق العالمي للألوان الجديدة للسيارة الفائقة «زينفو أورورا» في الإمارات.

السيارة مستوحاة من ظاهرة الشفق القطبي المذهلة، وتكتمل هذه الإضافات الجديدة لتجسد الروح الجريئة لهذه السيارة الفائقة.

وأسرت سيارة زينفو أورورا عشاق السيارات في المنطقة بفضل نسختيها المميزتين، «أجيل» و«تور»، والمحدودة بـ 50 وحدة لكل نسخة. وقد تم حجز ما يقارب نصف هذه النسخ النادرة قبل بدء الإنتاج، مما يعكس جاذبية أورورا الفريدة والتزام زينفو بتقديم تجربة قيادة نادرة لا تقبل المساومة.

وقال تامر أبو خلف، الشريك في شركة «إيليت جروب هولدينغ»: تم تصميم سيارة «أورورا» ليس فقط لتقود، بل لتختبر على مستوى حسي. تضيف هذه الألوان الجديدة طبقة إضافية من الاتصال، مما يحول «أورورا» إلى أكثر من مجرد سيارة هايبركار، فهي تعبير عن الشغف والفن لأولئك الذين يسعون إلى التميز. وأضاف: «شراكتنا مع «زينفو أوتوموتيف» هي تكامل قوي مدفوع بشغف مشترك لإعادة تعريف التميز في عالم السيارات وتجاوز كل التوقعات. يقدر عملاؤنا الفن النادر، والحرفية الدقيقة، والروح المثيرة التي تتجلى في كل تفاصيل سيارة «أورورا» — وهي تحفة فنية تتجاوز مجرد الأداء».

وتتميز زينفو عن العلامات التجارية الفاخرة التقليدية بتجسيدها للدقة الاسكندنافية والأداء العالي والحرفية التي لا تضاهى. ومعروفة عالمياً بابتكارها لتقنيات السيارات الأكثر تطوراً، تضع العلامة نفسها كأكثر من مجرد بيان نمط حياة. بنيت أورورا على منصة معيارية مبتكرة لتجسد فناً حركياً، وتم تصميمها لعشاق التفاصيل والوظائف وتجربة القيادة المليئة بالأدرينالين، لتربط السائقين بإثارة التطرف وشعور لا مثيل له بالحيوية.

وتعمل بمحرك V12 رباعي التوربو سعة 6.6 لترات مع محركات كهربائية خفيفة الوزن، مما يولد قوة مذهلة تبلغ 1850 حصاناً لطراز «تور» و1450 حصاناً لطراز «أجيل». تأتي نسخة «أجيل» بطلاء رمادي لؤلؤي فائق الخفة مع لمسات خفيفة من الأزرق والأخضر، وهي تحفة فنية في عالم الألوان تجمع بين الأناقة الرفيعة واللمسة النابضة بالحياة، حيث يكشف الأساس الرمادي الفاتح عن تدرجات زرقاء وخضراء لافتة. يبرز هذا اللون المبتكر الخطوط النظيفة والبسيطة للتصميم، ويعكس الألوان الديناميكية للشفق القطبي الذي استلهم منه اسم السيارة.أما نسخة «تور»، فتعكس طيفاً يشبه قوس قزح، مستوحى من تألق الجواهر العربية، مما يضفي عليها طابعاً فاخراً وفريداً.

وقال ينس سفيردروب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التجاري لزينفو أوتوموتيف: زينفو أورورا تتمحور حول تجاوز الحدود. لا نسعى للترف أو نمط الحياة الفاخر، بل نقدم تجربة حقيقية متطرفة لسائقينا. كل تفصيلة في أورورا صممت لإثارة المشاعر وإشعال الحماس، والألوان الجديدة هي تكريم لجمال وشدة الظواهر الطبيعية، مما يكمل الطيف.