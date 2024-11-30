«ماكلارين 750S» تحصد لقب «أفضل سيارة من حيث الأداء» في 2024

حصدت سيارة «ماكلارين 750S» جائزة «أفضل سيارة من حيث الأداء» في معرض حفل الجوائز السنوي الذي تنظمه مجلة «توب جير»، حيث تم تقديم الكأس لشركة ماكلارين خلال الحدث الذي أُقيم في لندن في 26 نوفمبر.

تُمنَح هذه الجائزة للفائز في سباقات "أسبوع السرعة" السنوية التي تنظّمها مجلّة توب جير، حيث تجمع الفعالية أفضل سيارات الأداء خلال العام لاختبارها على مدى أسبوع كامل على الطرقات والحلبات. تمّ اختبار سيّارة ماكلارين 750S على حلبة نافارا في شمال إسبانيا، قبل أن تنطلق إلى الطرق المليئة بالتحدّيات والمطلّة على مناظر طبيعية خلّابة في منطقة بامبلونا، إلى جانب السيارات الأخرى التي تأهّلت إلى نهائيات "أسبوع السرعة".

وتُوِّجت سيّارة ماكلارين 750S بلقب الفائزة في "أسبوع السرعة" بعد أن أبهرت لجنة تحكيم مجلّة توب جير الذين أشادوا بقدراتها على الطرقات والحلبات، مع التركيز على أدائها القوي، والتجاوب المذهل مع السائق، وشخصيتها الجذّابة، وجودتها العالية.

وقال مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيڤ: نودّ أن نُعبّر عن جزيل الشكر لمجلّة توب جير على منح سيارة ماكلارين 750S لقب ’أفضل سيّارة من حيث الأداء‘. تُكرّم هذه الجائزة أداء 750S المذهل ومكانتها الرائدة كسيّارة خارقة من الطراز الأول. كما يشهد هذا التقدير على التزام ماكلارين المستمرّ بدفع حدود الابتكار وتجاوز المعايير الاستثنائية التي قُمنا بإرسائها لتوفير تجربة قيادة مثيرة وجذّابة.