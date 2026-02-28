هيونداي تستثمر 6.3 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة «هيونداي موتور» الكورية الجنوبية، أمس، ضخ استثمارات بقيمة 9 تريليونات وون (ما يعادل 6.3 مليارات دولار) لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي ومصنع للروبوتات ومحطة لإنتاج الهيدروجين، وذلك في إطار تسريع توجه صانعة السيارات نحو التقنيات الحديثة في شبه الجزيرة الكورية.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الأراضي الكورية، يستحوذ مركز بيانات الذكاء الاصطناعي على النصيب الأكبر من الاستثمارات بقيمة 5.8 تريليونات وون، حيث سيتم تزويده بنحو 50 ألف وحدة معالجة رسومات لدعم تطوير المركبات ذاتية القيادة وبرامج تعلم الآلة للروبوتات.

وتشمل الخطة الاستثمارية تخصيص 400 مليار وون لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج الروبوتات، بالإضافة إلى استثمار تريليون وون في مرافق إنتاج الهيدروجين، و1.3 تريليون وون أخرى في مشاريع توليد الطاقة الشمسية لتعزيز استدامة العمليات.