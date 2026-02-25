استثمارات "أوبر ومايكروسوفت" تقفز بتقييم "وايف" لـ8.6 مليارات دولار

اعلنت شركة "وايف" (Wayve) البريطانية الناشئة، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للسيارات ذاتية القيادة، عن قفزة هائلة في تقييمها السوقي ليصل إلى 8.6 مليار دولار.

جاء ذلك بعد نجاحها في جذب استثمارات ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار في جولة تمويلية قادها عمالقة التكنولوجيا وصناعة السيارات، بمن فيهم "أوبر"، "مايكروسوفت"، و"إنفيديا"، بالإضافة إلى "مرسيدس بنز"، "نيسان"، و"ستيلانتيس".

روبوتاكسي في شوارع لندن

تمثل هذه الاستثمارات حجر الزاوية لمرحلة التشغيل التجاري؛ حيث تخطط شركتا "أوبر" و"وايف" لإطلاق تجارب تجارية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة (روبوتاكسي) في لندن خلال العام الجاري.

وأكد أليكس كيندال، الرئيس التنفيذي لـ "وايف"، أن هذا الدعم يسرع نشر تقنية "طبقة القيادة الذاتية" التي تهدف الشركة لأن تكون المحرك الأساسي لأي سيارة في العالم، بينما أشار ساتيا ناديلا، رئيس مايكروسوفت، إلى أن الاستثمار يمهد الطريق لنقل الأبحاث من المختبرات إلى الأسواق العالمية.

تتميز "وايف"، التي تأسست عام 2017، بابتكار نظام ذكاء اصطناعي "مدمج" يختلف جذرياً عن الأنظمة التقليدية؛ فهو لا يعتمد على خرائط مرسومة مسبقاً أو مسارات محددة، بل "يتعلم" القيادة ذاتياً عبر معالجة البيانات من المستشعرات مباشرة والتفاعل مع البيئة المحيطة.

وتطمح الشركة إلى دمج هذا البرنامج المتطور في المركبات الاستهلاكية المتاحة للجمهور بحلول عام 2027، مما يجعل القيادة الذاتية ميزة قياسية في السيارات الحديثة.

تتحول العاصمة البريطانية حالياً إلى ميدان عالمي للتنافس على ريادة النقل الذكي؛ حيث تسعى شركة "بايدو" الصينية بالتعاون مع "ليفت"، وشركة "وايمو" التابعة لـ "ألفابت" (غوغل)، لإطلاق خدماتهما الخاصة بالسيارات بدون سائق في المدينة.

وسيكون نشر هذه التقنية في لندن الأول من نوعه في أوروبا، مستفيداً من "قانون المركبات الآلية" الذي أقرته بريطانيا عام 2024 لتنظيم وتشجيع هذا القطاع الواعد.