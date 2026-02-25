الإمارات أول سوق لفيديكس في الشرق الأوسط تعتمد شاحنات‎ ‎مرسيدس- بنز «إي سبرينتر» الكهربائية









أعلنت فيديرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)،للنقل السريع، عن إضافة 14 شاحنة‎ ‎كهربائية من طراز مرسيدس بنز إي سبرينتر إلى ‏أسطولها المخصص لعمليات الاستلام والتسليم‎ ‎في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح الإمارات أول سوق لفيديكس في منطقة الشرق ‏الأوسط يعتمد هذا الطراز من الشاحنات.‏

تدعم‎ ‎الشاحنات الكهربائية مسارات النقل اليومية في جميع أنحاء دولة الإمارات كما تتميّز بقدرات تحميل تصل إلى‎ ‎ثلاثة أطنان، مع مدى ‏تقديري يصل إلى 380 كيلومترًا عند الشحن الكامل.‏‎ ‎ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشاحنات الجديدة مجتمعةً في خفض انبعاثات غاز ثاني ‏أكسيد الكربون بحوالي 148 طناً مترياً سنوياً‎.‎

تعتمد فيديكس نهجًا مرحليًا للتحول إلى أسطول عالمي يعمل بالكهرباء بالكامل لعمليات الاستلام والتسليم بحلول عام 2040. ويعزز توسيع ‏أسطول المركبات الكهربائية في دولة الإمارات وتيرة التقدم نحو خفض الانبعاثات الصادرة عن أنبوب العادم إلى الصفر‎ ‎في عمليات تسليم ‏الميل الأخير، كما يجسّد مكانة الدولة كإحدى الجهات الرائدة في تمهيد الطريق لاعتماد هذه الحلول مستقبلًا على مستوى المنطقة. ‏

وقال طارق هنيدي، نائب رئيس العمليات والتخطيط والهندسة في فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، "إن لدى فيديكس ‏التزام راسخ بتطوير شبكة أكثر ذكاءً وكفاءة لخدمة عملائنا." وأضاف، "لاتزال المركبات الكهربائية تثبت جدواها في جميع عملياتنا ‏العالمية، ونحن نرى في توسيع أسطولنا في دولة الإمارات‎ ‎العربية المتحدة فرصة حقيقية لخفض انبعاثات الميل الأخير، مع ضمان توفير ‏خدمات توصيل موثوقة تواكب النمو المستمر في قطاع التجارة الإلكترونية. وتأتي إضافة هذه الشاحنات الكهربائية الجديدة دعماً ‏لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتجعلنا أكثر قرباً من بلورة هدفنا المتمثل في تحقيق عمليات محايدة للكربون بحلول عام ‏‏2040‏‎".‎

وقال سيركان ساريكايا، رئيس قسم الشاحنات في مرسيدس-بنز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، "تفخر مرسيدس-بنز للشاحنات بالتعاون ‏مع فيديكس في هذا الإطلاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز خدمات التوصيل الكهربائي للميل ‏الأخير في المنطقة." وأضاف، "صُمم طراز «إي سبرينتر» خصيصًا لتلبية متطلبات العمليات التجارية عالية الكثافة، حيث يجمع بين قدرة ‏تحميل مرتفعة، ومدى تشغيل موثوق، وأنظمة سلامة متطورة. ويؤكد تخصيص هذه الشاحنات‎ ‎لتشغيلها ضمن عمليات فيديكس إمكانية دمج ‏الشاحنات الكهربائية بسلاسة في شبكات التوصيل ذات الوتيرة العالية، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم في الوقت ذاته طموحات دولة ‏الإمارات لتحقيق الحياد المناخي. وتمثل هذه المبادرة معيارًا واضحًا للوجستيات مستدامة وقابلة للتوسع على مستوى الشرق الأوسط‎.‎‏"‏

إلى جانب جهودها فيما يتعلق باعتماد الشاحنات الكهربائية، تواصل فيديكس استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز استدامة عملياتها، بما يشمل ‏رؤيتها لدمج مصادر الطاقة المتجددة والارتقاء بكفاءة منشآتها‎ ‎، وقد تم‎ ‎إنشاء مركز فيديكس في مطار دبي وورلد سنترال بما يتوافق مع ‏معايير بلدية دبي الخضراء، التي تهدف إلى تحسين أداء المباني من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمياه والمواد. ويضم المركز منظومة ‏متطورة لإدارة المباني ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى محطات شحن كهربائية مخصصة لمركبات فيديكس والموظفين، وسيشهد ‏المركز أيضاً تركيب ألواح طاقة شمسية في المستقبل القريب.‏

كما أطلقت فيديكس أداة سحابية للإطلاع على تقارير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، تحت اسم "رؤى فيديكس للاستدامة" لتتيح للعملاء ‏إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بانبعاثات الغازات الخاصة بشحناتهم المرسلة عبر شبكة فيديكس.‏‎ ‎ويمكن للعملاء الاستفادة من هذه ‏البيانات لدعم قراراتهم ووضع استراتيجيات شحن مستقبلية أكثر استنارة، بما يساعدهم على الحد من تأثير عملياتهم في البيئة.‏