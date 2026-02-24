تراجع مبيعات السيارات بأوروبا في يناير 2026 وسط نمو متسارع للمركبات الكهربائية





سجلت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي انخفاضاً بنسبة 3.9% خلال شهر يناير 2026 مقارنة بالعام الماضي، لتشهد السوق بداية صعبة للعام الثاني على التوالي.

ورغم هذا التراجع العام، أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي لصناعة السيارات اليوم، تحولاً متسارعاً نحو خيارات الطاقة النظيفة، حيث هوت الحصة السوقية لسيارات البنزين والديزل مجتمعة إلى 30.1% بعد أن كانت 39.5% في يناير 2025.

وتصدرت السيارات الهجينة خيارات المستهلكين مستحوذة على 38.6% من إجمالي المبيعات (نحو 308,364 سيارة)؛ وبالتوازي مع ذلك، قفزت حصة السيارات الكهربائية بالكامل إلى 19.3% (نحو 154,230 سيارة)، مدفوعة بنمو مبيعاتها في فرنسا وألمانيا، رغم تراجعها في بلجيكا وهولندا، كما واصلت السيارات الهجينة القابلة للشحن نموها لترتفع حصتها إلى 9.8%.

في المقابل، تكبدت السيارات التقليدية خسائر فادحة؛ إذ انخفضت مبيعات سيارات البنزين بنسبة 28.2% في الأسواق الرئيسية لتتراجع حصتها إلى 22%، بينما هبطت سيارات الديزل بنسبة 22.3% لتستقر حصتها عند 8.1% فقط.

ويؤكد هذا التراجع استمرار التحول البنيوي في القطاع نحو التكنولوجيا منخفضة الانبعاثات، تماشياً مع سياسات المناخ الأوروبية الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035.