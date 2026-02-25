10 % نمو مبيعات «فورد» الشرق الأوسط في 2025

حققت شركة «فورد» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025، أفضل أداء لمبيعاتها خلال عقد من الزمن، لتحقق نمواً سنوياً نسبته 10 % بالمقارنة مع العام السابق، وتسجّل نسبة نمو تزيد على 10 % للسنة الثالثة على التوالي.

وتعكس هذه النتيجة الطلب المتزايد في الأسواق الرئيسة للشركة، مدعوماً بتركيز فورد على السيارات التي يرغب بها العملاء، وتجربة الملكية التي يتوقعونها.

وقال رئيس فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رافي رافيشاندران: 2025 كان عاماً مميزاً للشركة، من حيث النمو الذي سجّلته مبيعات سياراتنا، والتزام شركائنا الوكلاء.

فقد حقّقت أعمالنا نمواً في الأسواق الرئيسة، بالتوازي مع تركيزنا على الهدف الأهم، وهو كسب ثقة عملائنا، ودعمهم لنا في كل خطوة. وخلال العام الحالي، سوف نواصل هذا الزخم، عبر طرح سيارات جديدة، وتعزيز حضورنا في مجال رياضة السيارات.

وسجّلت مبيعات «فورد» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً كبيراً بنسبة 11.1 % على أساس سنوي في دولة الإمارات، إضافةً إلى نمو مبيعات الكويت بنسبة 8 % بالمقارنة مع 2024. وتصدّرت سيارة تيريتوري مبيعات 2025، وتلتها توروس ثم إيفرست، لتُكمل بذلك قائمة أفضل ثلاث سيارات لشركة فورد أداءً في المنطقة.

وخلال 2025 أيضاً، أطلقت فورد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خدماتها المتّصلة، مع طرح تطبيق فورد وتطبيق لينكولن الجديدين كلياً في الإمارات، ما من شأنه أن يتيح لمالكي سياراتها طرقاً أكثر للبقاء على اتصال مع سياراتهم.