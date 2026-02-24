«ماكان توربو».. ثاني سيارة كهربائية من بورشه في أسواق الإمارات



أطلقت شركة «بورشه» الألمانية طرازاً كهربائياً بالكامل ثانياً إلى تشكيلة سياراتها، مع ماكان الجديدة، في أسواق الإمارات. فبعد إطلاق سيارة «تايكان» الرياضية السيدان للعالم في عام 2019، أصبحت «ماكان» من الجيل الثاني سيارة كهربائية تعمل بالبطارية (BEV). وبعد عقد من الزمن على ظهور الجيل الأول من «ماكان»، يقدم هذا الطراز الجديد أداءً كهربائياً متميزاً على جميع أنواع الطرق، مع مستوى عالٍ من سهولة الاستخدام اليومي.

وتتميز «ماكان توربو»، الفئة الأعلى، بقوة تصل إلى 470 كيلوواط (639 حصاناً)، بما في ذلك خاصية تعزيز الطاقة مع نظام التحكم في الانطلاق.

وتتميز السيارة بمحركات كهربائية على المحورين الأمامي والخلفي، تتغذى ببطارية ليثيوم أيون سعتها 100 كيلوواط/ساعة (سعة الطاقة الإجمالية)، مثبتة أسفل أرضية السيارة، لتوفير مركز ثقل منخفض، وتصميم داخلي مثالي. وتستخدم بورش لأول مرة منصة Premium Platform Electric (PPE) الجديدة ذات بنية 800 فولت في سيارة ماكان.

وتعد ماكان واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي انسيابيةً في السوق، حيث تستخدم جناحاً خلفياً متكيفاً، وفتحات تهوية أمامية نشطة، لزيادة مدى القيادة، وتقليل استهلاك الطاقة. تأتي هذه الماكان توربو بلون أزرق فروزن ميتاليك.

وتأتي عجلات ماكان الحصرية قياس 22 بوصة، والزعانف الجانبية، والجزء السفلي من المئزر الخلفي، ومرايا الأبواب الخارجية بلون متناسق مع إطارات النوافذ الجانبية السوداء اللامعة، وقضبان السقف المصنوعة من الألومنيوم الأسود. وتتميز ماكان الجديدة بطولها الأكبر، مع بروزات أقصر من الطراز السابق.

وتتضمن مصابيح بورش الأمامية النهارية رباعية النقاط المميزة، والتي تُكمّلها المصابيح الأمامية المنقسمة ذات التصميم الفريد. بالإضافة إلى ذلك، تتميز السيارة بمصابيح خلفية عريضة، ما يمنحها مظهراً أنيقاً وعصرياً.

ومع خيار شاشة المعلومات والترفيه للركاب، تحتوي هذه الماكان على ثلاث شاشات، بما في ذلك لوحة العدادات المنحنية المستقلة مقاس 12.6 بوصة. وتأتي ماكان بميزة جديدة كلياً من بورش: إضاءة تفاعلية، ترتقي بتجربة القيادة إلى مستوى جديد من خلال تفاعل إضافي. وتتميز هذه الماكان بحزمة داخلية من الألومنيوم المصقول، مع فرش داخلي فاخر من الجلد الأسود، مع حزمة توربونايت.

المقاعد الرياضية الأمامية قابلة للتعديل كهربائياً في 18 وضعية، مع خاصية التهوية، كما أنها مزودة بعجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف، من طراز GT، مع تطعيمات من ألياف الكربون. وتعتمد ماكان توربو على نظام الدفع الرباعي، باستخدام محركين كهربائيين، يتم التحكم بهما بواسطة نظام إدارة الجر من بورش (ePTM)، الذي يستجيب للانزلاق في غضون 10 مللي ثانية. وتتميز السيارة بنظام توجيه المحور الخلفي، ما يوفر نصف قطر دوران صغير يبلغ 11.1 متراً (أقل بحوالي متر واحد)، مع ضمان ثبات استثنائي أثناء القيادة بسرعات عالية.

وبالنسبة للأداء، تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 3.3 ثوانٍ، وبسرعة قصوى 260 كم في الساعة. وتأتي السيارة بقوة 470 كيلوواط (639 حصاناً)، مع عزم دوران 1130 نيوتن متر، ومدى يصل إلى 591 كم. أما البطارية فتأتي بسعة 100 كيلوواط ساعة، 800 فولت. ومدة الشحن من 10 % إلى 80 % في حوالي 21 دقيقة.

وتتميز السيارة بسهولة القيادة وديناميكيتها وانسيابيتها، هي أولى النقاط التي سيُقدّرها معظم السائقين عند قيادة ماكان الجديدة. بمجرد ربط حزام الأمان، تصبح السيارة جاهزة للانطلاق، ما على السائق سوى اختيار الترس المناسب والانطلاق.