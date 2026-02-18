33 % نمو مبيعات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط

أنهت «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط» العام 2025 بزخم قوي تزامناً مع احتفالها بالذكرى السنوية المئة في المنطقة، حيث سجلت نمواً بارزاً في مبيعاتها بلغت نسبته 33% مقارنة مع العام 2024، وذلك بالارتكاز على الطلب العالي في أسواق رئيسية على مجموعتها الرائدة من طرازات «شفروليه»، «جي إم سي» و«كاديلاك».

وحققت جنرال موتورز في منطقة الشرق الأوسط نمواً سنوياً بلغ 7%، بدعم شاحنات البيك-أب من طرازات «شفروليه سيلفرادو» و«جي إم سي سييرا» في كل من الإمارات والعراق والسعودية ولبنان والبحرين.

أما ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) كاملة الحجم، فقد نمت المبيعات بنسبة 7% مع تسجيل نمو مزدوج الأرقام في الكويت، الإمارات، لبنان، البحرين وقطر. من جهتها، حققت «جنرال موتورز مصر» نمواً قياسياً في أداء المبيعات زاد على 154% خلال 2025 مقارنة مع 2024، مدفوعاً بإطلاقها لطراز «شفروليه أوبترا» الجديد كلياً.

وقال روهان فرنانديس، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لدى «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»: «مع مضينا بتوفير مجموعة واسعة من المركبات التي تتلاءم مع مختلف النقاط السعرية ضمن كافة فئات أنظمة الدفع، والمقترنة مع التجربة الخاصة بتقنياتنا المتصلة الرائدة داخل المركبات والممكنة بواسطة «اونستار»، فإننا نعيد صياغة قطاع التنقل في المنطقة».