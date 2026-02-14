«iCAUR V27» تنطلق عالمياً من الإمارات

أطلقت شركة «iCAUR»، للسيارات الهجينة والكهربائية، رسمياً في الإمارات. ولللشرق الأوسط سارتها iCAUR V27، وهي سيارة هجينة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، متوسطة إلى كبيرة الحجم، التي سبق أن أطلقتها عالمياً من دبي.

وقال تيم زانغ، المدير العام لشركة «شيري إنترناشونال» في الشرق الأوسط، خلال حفل الإطلاق: يأتي الإطلاق العالمي لعلامة «iCAUR» في الإمارات ليعكس التزامنا تجاه المستهلكين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. ونحن ملتزمون بتقديم منتجات رائدة وتجارب راقية تلبي تطلعات الشباب، والعملاء الذين يتحلون بروح الشباب، على صعيد المنطقة.

,تجمع سيارة V27 بين تصميم الـSUV الكلاسيكي بزواياه الحادة، وبين أحدث تقنيات الطاقة الجديدة، والنتيجة سيارة SUV متعددة الاستخدامات، في شوارع المدينة وبالطرقات الوعرة.

وبوصفها الطراز الرئيسي للعلامة هذا العام، طوّرت «iCAUR» سيارة V27 واختبرتها لتتجاوز معايير القطاع على مختلف المستويات. وقبل إطلاقها الرسمي، أجرى فريق تطوير «iCAUR» اختبارات ميدانية صارمة على الطرقات في الإمارات، شملت تجارب في ذروة حر الصيف وقيادة بين المدن بسرعات عالية، لضمان جاهزية V27 الكاملة للتعامل بثقة مع طيف واسع من الظروف المتغيرة على أرض الواقع.

وقال السيد هوب، المدير الإقليمي لشركة «iCAUR» في الإمارات: كان من المهم للغاية التأكد من أن طراز V27 ليس مجرد مركبة قادرة على التعامل مع الظروف الصعبة، بل إنه يقدم أداءً سلساً في جميع الأحوال الجوية. ويتوقع السائقون في دولة الإمارات، وبحق، مركبة دفع رباعي حقيقية يمكن الاستمتاع بها على مدار العام، حتى في ذروة فصل الصيف.