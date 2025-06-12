«ميتسوبيشي أوتلاندر».. تصميم ديناميكي جديد في أسواق الإمارات

شهدت أسواق الإمارات طرح الطراز الأحدث من «ميتسوبيشي أوتلاندر»، والتي تتميز بتصميم ديناميكي، وتحكم قوي، وفخامة غير متوقعة، حيث تمزج الشكل مع الوظيفة بطرق جديدة وجريئة، فهي سيارة أنيقة وقوية وممتعة في القيادة. وقد أعيد تصميم المظهر الخارجي للسيارة بالكامل، ليعكس الثقة بإطلالة أوسع وأكثر قوة. وتضفي الجوانب المنحوتة والواجهة الأمامية المميزة، هوية جديدة وقوية.

صُممت مقصورة «أوتلاندر»، مع مراعاة مفهوم الضيافة اليابانية في تصميمها الداخلي. وتثبت «أوتلاندر» أن الفخامة الحقيقية تكمن في ملايين اللمسات الصغيرة، مثل الاهتمام الدقيق بأدق التفاصيل، مثل أزرار التحكم والعدادات، والتصميم المدروس لعجلة القيادة، والإضاءة الداخلية، وأدوات التحكم في الشاشة، وحتى وحدات التخزين.

تأتي السيارة بقاعدة عجلات مقاس 20 بوصة، تعزز مظهرها. كما تتميز مصابيح LED الأمامية بتوزيع استراتيجي، مرتفع ومنخفض، ما يُحسّن من وضوح الرؤية من السائقين الآخرين، مع توفير إضاءة أفضل على المسافات الطويلة. إضافةً إلى ذلك، تُبرز المصابيح الخلفية عالية الثبات، ذات الأطراف على شكل حرف T، عرض أوتلاندر المذهل وثباتها المميز.

وتتميز«أوتلاندر» بتصميم ثوري من الداخل والخارج، حيث يوفر الهيكل المُطوّر حديثاً ثباتاً وأداءً مُحسّنين، مجسداً مظهر أوتلاندر الواثق وقدرات قيادتها القوية. ولا تقتصر الرؤية الأفضل على الأمام والخلف فحسب، فسقف أوتلاندر البانورامي الأكبر حجماً، يوفر رؤية أوسع للسماء، وشعوراً بالاتساع بشكل عام. وبفضل تصميمها الفريد، يُتيح المحور الأفقي الكلاسيكي والجميل للسائق، تنبيهات بصرية فورية وبديهية للتغييرات في هيكل السيارة، مع شعور بالاتساع.

ومن خلال تفعيل الفرامل بعد التحذير الأولي، يدعم نظام مساعدة النقطة العمياء النشط، تجنب الاصطدام، من خلال اكتشاف المركبات الأخرى في المسارات المحيطة، حتى عندما لا تتمكن العين البشرية من رؤيتها.

وتستطيع مستشعرات السونار الموجودة بالقرب من المصد الخلفي للسيارة، اكتشاف الأجسام خلف السيارة. وفي حال اقتراب أي شيء منها، يُصدر نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ الخلفي تحذيراً صوتياً، ويحاول إيقاف السيارة، ما يقلل من احتمال وقوع حادث. وعند اقتراب مركبة من النقطة العمياء، يضيء ضوء تحذير في المرآة الجانبية المقابلة.

وإذا كانت إشارة الانعطاف مضاءة أيضاً، يومض ضوء التحذير، ويُصدر النظام ثلاث صفارات، ما يُشير إلى عدم الأمان عند تغيير المسار. وإذا رصدت سيارة أوتلاندر وجود سيارة أو أحد المشاة أمامها عبر الرادار والكاميرا الأمامية، يظهر تحذير. إذا لم يتم الضغط على المكابح وكان خطر الاصطدام وشيكاً، يقوم نظام تخفيف الاصطدام الأمامي بتفعيل المكابح.

ولا تقتصر مزايا السلامة على توظيف التفكير المبتكر والتكنولوجيا المتطورة فحسب، بل إنها مدمجة تماماً في تجربة القيادة. مع هذه السلامة البديهية، ستتساءل كيف كنت تفعل ذلك من قبل. ومع رؤية بزاوية 360 درجة للسيارة، يمكن ركنها بثقة وسهولة. وبفضل تعاون الكاميرات المثبتة في الأمام والخلف وعلى جانبي السيارة، يُغني نظام مراقبة الزوايا المتعددة عن مراقبة الزوايا العمياء.

ويتوفر نظام مراقبة ضغط الإطارات في السيارة الآن بسهولة على شاشة المعلومات، وهو لا يقدم نصائح لتحسين كفاءة استهلاك الوقود فحسب، بل يوفر أيضاً معلومات عن كل إطار على حدة، لتعرف بدقة مقدار نفخ كل إطار. وبالإضافة إلى ذلك، عند إعادة تعبئة الإطارات، يُصدر بوق سيارة أوتلاندر صوتاً لإعلامك بوصولك إلى الضغط الأمثل. ويعمل نظام مساعدة ثبات المقطورة في السيارة على كبح عجلة واحدة أو أكثر من عجلات السيارة، حسب الحاجة، لتقليل تأرجح المقطورة.

وبالإضافة إلى عشر وسائد هوائية قياسية - بما في ذلك وسائد هوائية أمامية، ووسائد هوائية على لوحة القيادة، ووسائد هوائية جانبية ستائرية، تُضيف «أوتلاندر» وسادة هوائية أمامية مركزية الحادية عشرة، مثبتة على مقعد السائق، ما يمنحك راحة بال إضافية في كل رحلة.

وتم تطوير تقنية التحكم الفائق بجميع العجلات المتطورة في سيارة أوتلاندر من سباقات الرالي، وتتميز بربط مباشر، مع استجابة سريعة لعزم الدوران، وهي مدمجة بالكامل مع أوضاع القيادة الستة المتاحة. ومع وضع القيادة على الطرق الوعرة الجديد، المتوفر الآن في نظام التحكم الفائق بجميع العجلات، وهو وضع الدفع الرباعي من ميتسوبيشي، يمكنك القيادة بثقة تامة، في أي ظرف تقريباً.

وأُعيد تطوير محرك أوتلاندر رباعي الأسطوانات، لتحقيق أداء وعزم دوران مُحسّنين، وتوفير في استهلاك الوقود، وانبعاثات نظيفة بأعلى مستويات الجودة. ومن خلال دمج أحدث التقنيات، مثل استخدام الحقن المباشر للوقود، ونظام التحكم في توقيت الصمامات الكهربائي (VVT)، وإعادة تدوير غاز العادم المبرد (EGR)، وطلاء مرايا تجويف المحرك، يُوازن محرك أوتلاندر بين كفاءة استهلاك الوقود وأداء التسارع.

ويوفر نظام التوجيه الكهربائي المعزز ثنائي الترس المُحسّن في السيارة، تجربة توجيه أكثر متعة وطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، مع نطاق تعديل أوسع، يوفر التوجيه التلسكوبي راحةً مُعززة لكل سائق.

ويتميز نظام التعليق المُطوّر حديثاً في أوتلاندر، بمكونات من الألومنيوم خفيف الوزن وعالي الصلابة، وقضبان تثبيت مجوفة، ودعم مضاد للاهتزاز. أصبحت القيادة السلسة التي اشتهرنا بها، أكثر سلاسة وهدوءاً وراحة.

ويعد MI-PILOT Assist نظام مساعدة السائق المتطور من ميتسوبيشي. ويتكامل بسلاسة مع نظامي المساعدة على الحفاظ على المسار والملاحة المدمجة، ليقدم العديد من مزايا السائق، بما في ذلك: المساعدة في الحفاظ على المسار، والتحكم في السرعة، والتوقف والانطلاق في الازدحام المروري، والانعطاف بسلاسة، والخروج من الطريق السريع.

وتوفر شاشة السائق الرقمية الكاملة مقاس 12.3 بوصة، تحديثات فورية لحالة السيارة، كما يمكن تخصيص الشاشة عالية الدقة لعرض معلومات نظام الملاحة، وخيارات الترفيه، ومعلومات نظام S-AWC، وغيرها الكثير. أما في فئتي ES وSE، فتأتي شاشة السائق قياسية مقاس 7 بوصات، وستظل ترى جميع معلومات السيارة المهمة عليها.

ومع نظام صوت Bose المدمج، ونظام أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكي، تُعدّ أوتلاندر جهاز ترفيه رائعاً. ولم يكن ذلك كافياً، فإن ميزات الراحة في أوتلاندر، مثل شاشة العرض الأمامية، وحتى المساعد الرقمي، تضمن لك الاسترخاء والاستمتاع بالعرض.

ويقدم نظام ميتسوبيشي كونيكت مجموعة من خدمات الاتصال المدمجة، مفيدة ومريحة وممتعة، لدرجة أنك ستتساءل كيف كنت تقود سيارتك بدونها. تُبقيك خدمات السلامة، مثل إشعار الاصطدام التلقائي، ومساعدة الطوارئ SOS، والمساعدة على الطريق، على اتصال دائم عند الحاجة، كما تُخفف خدمات الراحة، مثل التشغيل الذكي عن بُعد، والرقابة الأبوية، وميزة البحث عن السيارة، من التوتر، من خلال تبسيط قيادتك اليومية. بالإضافة إلى ذلك، مع نظام myQ® Connected Garage، يتيح التحكم المريح بشاشة اللمس الموجودة في لوحة القيادة، فتح وإغلاق باب المرآب بأمان من أي مكان.

وتأتي السيارة بمحرك سعة 2.5 لتر، يولد 187 حصاناً، بعدد 4 سلندرات، مع عزم دوران 245 نيوتن لكل متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي. والسرعة القصوى للسيارة 187 كيلومتراً في الساعة.