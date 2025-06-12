أول ظهور عالمي لـ«لاند كروزر LC300 هايبرد» من قلب دبي

كشفت «الفطيم تويوتا» عن إطلاق أول طراز كهربائي هجين من سلسلة «لاند كروزر» الشهيرة، التي ترسي معايير جديدة للمركبات الكهربائية المخصّصة للطرق الوعرة في دولة الإمارات.

ويجمع هذا الطراز بين إرث شركة تويوتا العريق، الممتد لأكثر من سبعة عقود، مع أحدث تقنيات المركبات الهجينة، ليقدم أداء متطوراً يرسخ الموثوقية والمتانة والقدرة الفائقة التي تشتهر بها مركبات لاند كروزر في التعامل مع كافة التضاريس.

ويجسد هذا الإطلاق الإقليمي، الذي يشهد الظهور الأول لمركبة تويوتا لاند كروزر هايبرد الكهربائية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط قبل إطلاقها عالمياً، العلاقة الاستثنائية بين المنطقة واسم لاند كروزر العريق، فمنذ انطلاقتها الأولى عام 1951، أسهمت لاند كروزر في إثراء حياة الناس حول العالم، لتصبح وسيلة تنقل لا غنى عنها حتى في بعض أقسى بيئات القيادة.

ويمثل طرح المركبة الهجينة الكهربائية خطوة جريئة نحو تحقيق رؤية شركة تويوتا لتحقيق الحياد الكربوني عبر نهج متعدد المسارات، إذ توفر للعملاء خيارات قيادة أوسع دون المساومة على الأداء أو الموثوقية.

وانطلاقاً من ريادتها الممتدة لأكثر من 28 عاماً في مجال تكنولوجيا المركبات الهجينة وظفت شركة تويوتا خبرتها الواسعة لابتكار مركبة توائم الطرق الوعرة وتوفر أداء فائقاً، وقيادة أكثر سلاسة، ومزايا بيئية عديدة، من دون التأثير على هوية وروح لاند كروزر المميزة.

وقال جاك برنت، المدير الإداري لعلامتي الفطيم تويوتا والفطيم لكزس: منذ الإطلاق الأول للفئة 300 المجددة كلياً من لاند كروزر في عام 2021، لاقت المركبة ترحيباً واسعاً في مختلف إمارات الدولة، ونُعرب عن بالغ امتناننا لعملاء الفطيم تويوتا على دعمهم المستمر وثقتهم المتجددة.

ومع تسارع وتيرة التحول نحو مجتمع محايد كربونياً، في إطار استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، أدركنا أهمية توفير خيارات كهربائية في مجموعتنا من المركبات، بما فيها سيارة لاند كروزر الرائدة.

ويسعدنا ويشرفنا أن نكشف عن هذا الإنجاز المهم في مسيرة لاند كروزر في الإمارات؛ الدولة التي أسهمت ملاحظاتها القيمة على مدى سبعة عقود في تشكيل ملامح هذا الطراز.

وهذه مجرد بداية لرحلتنا الجديدة مع تويوتا، والتي نواصل فيها العمل المشترك لتقديم أفضل مركبة كهربائية للقيادة على الطرق الوعرة، وتطويرها باستمرار بالاستفادة من تجارب وملاحظات عملائنا في الإمارات.

وتُجسد مركبة لاند كروزر هايبرد الهجينة الجوهر الحقيقي الذي لطالما عُرفت به هذه السلسلة عبر الأجيال، والمتمثل في الموثوقية، والمتانة، والأداء الاستثنائي على الطرق الوعرة، وهو ما تم تعزيزه الآن من خلال دمج تقنيات نظام الدفع الكهربائي.

يوفر النظام الهجين زيادة بنسبة 20% في عزم الدوران وتحسناً بنسبة 40% في استجابة دواسة الوقود مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية، مما يضمن تجربة قيادة أكثر قوةً وانسيابية واستجابةً على مختلف أنواع الطرق.

وبفضل دمج محرك V6 مزدوج التيربو بسعة 3.5 لترات مع نظام هجين متوازٍ، يولّد الطراز الجديد قوة تصل إلى 457 حصاناً وعزم دوران يبلغ 790 نيوتن متر، ليكون بذلك أقوى لاند كروزر تم طرحه حتى الآن، مع مستويات كفاءة استثنائية.

وضمن مساعي التطوير المكثفة خضعت مركبة تويوتا لاند كروزر الكهربائية الهجينة لاختبارات ميدانية عدة على تضاريس متنوعة شملت الصحاري والمسارات الطينية والجبال الوعرة في دولة الإمارات، مما يضمن قدرته الاستثنائية على الوصول إلى أبعد الأماكن بسلامة وأمان.

كما سخرت تويوتا في عملية التطوير خلاصة تجاربها القيمة التي جمعتها من سباقات الطرق الوعرة الطويلة والشاقة مثل رالي داكار، لتعزيز قدرة المركبة على التحمل ورفع أدائها في ظروف القيادة القاسية.

ومن هذا المنطلق صُمم نظام الدفع الهجين في مركبة لاند كروزر ليكون خالياً من العيوب، وحتى في حال تعطّل وحدة الدفع الهجينة، وهو أمر نادر الحدوث، فإن المركبة تبقى قادرة على مواصلة العمل بمحرك الوقود فقط، مما يضمن راحة وسلامة السائقين، خصوصاً في المناطق النائية.

كما تم تصميم منطقة البطارية الهجينة بصورة تضمن مقاومة تسرب المياه للحفاظ على قدرة لاند كروزر الشهيرة التي تسمح لها بتجاوز الأنهار والعوائق المائية بثقة.

وتأتي «لاند كروزر» هايبرد الجديدة مزودة بنظام التوجيه الكهربائي (EPS)، الذي يسهم في تقليل فقدان التحكم أثناء القيادة على الطرق الوعرة، ويوفر إحساساً أوضح بالتوجيه، كما يعزز سهولة المناورة عند السرعات المنخفضة.

ويأتي الطراز أيضاً مزوداً بعاكس كهربائي مدمج بقوة 1500 واط (AC)، يتيح إمكانية الوصول المباشر لطاقة كهربائية مماثلة للمنازل (220 فولت)، ما يعزز من تعددية استخدامات المركبة في المغامرات الخارجية، ويتيح تشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية مباشرة من السيارة.