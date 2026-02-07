الصين تكشف عن طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية يمكنها السير برا وجوا

أكملت طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية طورتها الأكاديمية التاسعة التابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، يوم أمس، رحلتها الأولى في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.

ويمكن للطائرة، التي تتميز بتكوين جديد يجمع بين المركبات الجوية وتصميمات السيارات، التحول بسلاسة بين وسائط السفر البرية والجوية لتلبية حاجات النقل المتنوعة.

وتتكون الطائرة من جناحين وكابينة وهيكل وتحتوي على مكونين رئيسيين هما وحدة محمولة جوا ووحدة للسير على الطرق، ما يُمكن من حمل راكبين بسرعة 150 كم كل ساعة على ارتفاعات أقل من 3000 متر، فيما تتميز بهيكل كهربائي ذكي بالكامل يمكنها من السير لمدى يتجاوز 300 كم.

وقال المطور إنه يمكن استخدام طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية المذكورة في مجالات مثل النقل واللوجستيات ودعم الطوارئ.