تويوتا تعين كينتا كون رئيساً تنفيذياً جديداً





عينت شركة تويوتا موتور المصنعة للسيارات كينتا كون رئيسها التنفيذي الجديد في تعديل مفاجئ في القيادة، وسط محاولة لخصخصة وحدة رئيسية.

وقالت تويوتا موتور اليوم الجمعة، إن كون وهو حاليا الرئيس المالي في الشركة، سوف يتولى أعلى منصب في الأول من أبريل. ويحل محل كوجي ساتو الذي عُين رئيسا تنفيذيا في 2023 وسوف يصبح نائب الرئيس ويتولى دورا أنشئ حديثا وهو كبير مسؤولي الصناعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت تويوتا أنها قامت بترقية الرئيس المالي وسط حاجة ملحة لتعزيز الربحية. ومن ناحية أخرى، سوف يستغل ساتو دوره رئيسا لرابطة مصنعي السيارات اليابانية لقيادة الصناعة الأوسع نطاقا.

وقالت الشركة في بيان "هذا التغيير في الأدوار يرجى منه تسريع وتيرة إدارة اتخاذ القرارات ردا على التغييرات في البيئة الداخلية والخارجية".

ويتزامن التعديل مع صفقة ضخمة لمجموعة تويوتا التي تدفع للاستحواذ على تويوتا إندستريز الخاصة في إطار عرض مناقصة سيتم غلقه الأسبوع المقبل.