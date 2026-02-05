ألمانيا الثانية عالمياً في إنتاج السيارات الكهربائية

سجلت ألمانيا مستوى قياسياً في إنتاج المركبات الكهربائية عام 2025، ما مكنها من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر مركز إنتاج في العالم بعد الصين، متفوقة على الولايات المتحدة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن اتحاد صناعة السيارات الألمانية، ارتفع إنتاج السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 15% ليصل إلى 1.22 مليون مركبة، في حين قفز إنتاج السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 54% ليصل إلى حوالي 450 ألف سيارة خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي السيارات الكهربائية المصنعة محلياً في ألمانيا 1.67 مليون مركبة، بزيادة إجمالية قدرها 23%، وهو ما وضعها في المرتبة الثانية عالمياً قبل الولايات المتحدة التي أنتجت 1.04 مليون سيارة، بينما تصدرت الصين القائمة بإنتاج 16.1 مليون وحدة.

هذا وتواجه الصناعة ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة، ما يؤثر في التنافسية، بالإضافة إلى ضعف الطلب عقب إلغاء الحوافز الحكومية في أواخر 2024، رغم توقعات بتعافي المبيعات في 2026.

بالرغم من التحديات، تُعد ألمانيا مركزاً رئيساً لتصنيع السيارات الكهربائية في أوروبا، مع تركيز متزايد على استقلالية سلسلة التوريد (البطاريات) لتعزيز حضورها العالمي، مع توسع مصنع تسلا ببرلين واستثمارات ضخمة من فولكس فاجن ومرسيدس، رغم تحديات المنافسة والتكلفة.

وتهدف الشركات الألمانية (مثل فولكس فاجن) لإطلاق موديلات بأسعار أقل من 25,000 يورو لجذب فئات أوسع من المستهلكين.