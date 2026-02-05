«تويوتا» ترفع إنتاجها من السيارات الهجينة 30%

تعتزم «تويوتا موتور» زيادة إنتاجها من السيارات الهجينة القابلة لإعادة الشحن خلال السنوات المقبلة، في ظل تراجع الحوافز الحكومية الممنوحة لشراء السيارات الكهربائية بالكامل في عدد من الأسواق.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة «نيكاي»، أن الشركة اليابانية تخطط لزيادة إنتاج السيارات الهجينة القابلة لإعادة الشحن إلى نحو 6.7 ملايين سيارة بحلول 2028، بزيادة تقارب 30% مقارنة بمستهدفاتها لإنتاج هذا العام.

في السياق نفسه، تستهدف أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات رفع إجمالي إنتاجها العالمي إلى نحو 11.3 مليون مركبة في 2028، بزيادة 10% على خطط الإنتاج الموضوعة لعام 2026.

ومن المتوقع أن ترتفع حصة السيارات الهجينة من إجمالي إنتاج «تويوتا» إلى نحو 60% بحلول 2028، مقارنة بنحو 50% في 2026.