«إم جي موتور الشرق الأوسط» تطلق «راكان» أول طراز يحمل اسماً عربياً في المنطقة

خطت «إم جي موتور الشرق الأوسط» خطوة بارزة ضمن مسيرتها الإقليمية الناجحة، حيث أعلنت عن طراز «إم جي راكان» الجديد كلياً، والذي يُعتبَر أول مركبة في الشرق الأوسط تحمل اسماً عربياً وذلك كدلالة رسمية على هذا الطراز، وهو سيُعتمَد ليس كإنتاج محدود أو نسخة خاصة، بل كطراز دائم وأساسي ضمن مجموعة طرازات العلامة التجارية على الصعيد الإقليمي.

تمثل هذه اللحظة خطوة أولى من نوعها وذات معنى كبير ضمن قطاع السيارات في المنطقة، وذلك من خلال جعل اللغة والهوية العربية جزءاً محورياً من مركبة يتم إنتاجها دولياً، وهي تعكس النهج المتطور الذي تتبعه «إم جي» من ناحية الارتباط الإقليمي.

اسم «راكان» مستمد من كلمة ركن التي تعني الأساس وترمز للقوة، ولقد جرى اختياره بعناية لتجسيد المرونة والمناعة والثبات والهدف المنشود. والأمر لا يتمحور فقط حول قرار بالتسمية، بل يعكس سعي «إم جي» لابتكار مركبات تمثل رابطاً ثقافياً حقيقياً مع الأسواق التي تم تصميمها لها. والأمر يتخطى حدود الاسم ليعزز أكثر التزام «إم جي» طويل الأمد بالهوية والأصالة والملاءمة المرتبطة بالمنطقة.

وباعتبارها أول مركبة خاصة ذات قدرات حقيقية بدفع رباعي من «إم جي»، تمت هندسة «راكان» لتلبية أصعب المتطلبات في المنطقة، بدءاً من القيادة ذات التحديات العالية في الصحراء والرحلات على الدروب الوعرة، وصولاً إلى التنقلات اليومية العملية ومتعددة المهام. ولقد جرى اختيار الكويت لتكون أول سوق يتم إطلاق «راكان» فيه، مما يعكس الثقافة القوية السائدة في الدولة والمتعلقة بالقيادة الوعرة والشغف الدائم منذ القدم بالمركبات المخصصة للمغامرة. وكون القيادة الوعرة جزءاً من الحياة اليومية فإن العملاء في الكويت يعتبرون القدرات العالية أمراً متوقعاً في المركبات وليس ميزة اختيارية، مما يجعل الدولة موطناً طبيعياً لطراز «راكان». ومن شأن التضاريس كثيرة التحديات والمناخ القاسي أن يشكلا منصة مثالية لإثبات القدرات العالية، مما يُرسي بعدها الأسس القوية لعمليات الطرح الإقليمي على نطاق أوسع.

وقال جاكي شو، مدير عام «إم جي موتور الشرق الأوسط»: يمثل طراز «راكان» لحظة مليئة بالفخر وذات أهمية بالغة بالنسبة إلى «إم جي» في الشرق الأوسط، فاختيار اسم عربي للدلالة الرسمية على الطراز، والذي لن يكون نسخة خاصة بل جزءاً أساسياً من مجموعة طرازاتنا، كان قراراً متعمداً نعتز به كثيراً. وبدءاً من الاسم وصولاً للهدف منها تعكس مركبة «راكان» عناصر القوة والثقافة والتطلعات التي تميز هذه المنطقة، وهي تشير إلى التزامنا طويل الأمد بصنع مركبات تنتمي إلى هنا فعلياً.

ومع مضي «إم جي موتور الشرق الأوسط» بتعزيز حضورها على المستوى الإقليمي، تشكل «راكان» تعبيراً مبكراً عن توجه أشمل، والذي هو متجذر في الارتباط الثقافي، والفخر الإقليمي والعلاقة الأعمق مع الجمهور الشرق أوسطي. وسيتم طرح الطراز الجديد تدريجياً في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهور القادمة، مما يعلن عن بداية فجر جديد لعلامة «إم جي موتور» في الشرق الأوسط.