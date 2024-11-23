«كي ميفينز» تسلم «تيراسيس مراسي درايف» باستثمارات 400 مليون درهم



احتفلت شركة «كي ميفينز» للتطوير العقاري، بتسليم مشروعها «تيراسيس مراسي درايف»، الذي تم إنشاؤه بأعلى معايير الجودة والرفاهية، باستثمارات تتعدى 400 مليون درهم. يقع المشروع في قلب الخليج التجاري بدبي، بإطلالة على قناة دبي المائية وبرج خليفة.



وأكد منذر العلي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كي ميفينز في الإمارات، أن استثمارات المجموعة بلغت مليار درهم، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق العقاري بدبي.



قال العلي حول نمو السوق العقاري بدبي: لقد شهد السوق العقاري في دبي انتعاشاً مستمراً، حيث تشير التقارير إلى أن أسعار العقارات السكنية شهدت زيادة بنسبة 8 % في عام 2023، نتوقع أن تستمر هذه الزيادة حتى عام 2025، حيث يتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 % إلى 7 %، ما يعكس الطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.



وفي إطار التوسع المستقبلي، تستعد شركة «كي ميفينز» لإطلاق مشروع جديد في منطقة الجداف، باستثمارات تبلغ 340 مليون درهم، مع توقعات بتسليم هذا المشروع في الربع الرابع من عام 2027. كما تقوم المجموعة باستكمال سلسلة المراكز التجارية الخاصة بها، من خلال إنشاء مول «ذا فيلا سكوير» و«ليوان مول»، هذه الخطوة تعكس استراتيجية الشركة الطموحة في تطوير مشاريع جديدة، تلبي احتياجات السوق المتنامية في دبي.