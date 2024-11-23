«لوتس إيميا 2025» في الإمارات



أعلنت مجموعة «أداماس موتور»، الوكيل الرسمي لسيارات «لوتس» في الإمارات، عن إطلاق طراز 2025 من سيارة «لوتس إيميا» هايبر جي تي الفائقة، خلال فعالية خاصة أقيمت أخيراً في دبي وسط حضور مجموعة من الشخصيات البارزة والضيوف المهمين.

وعلى غرار سيارة «لوتس إليترا»، تنضم «إيميا» الجديدة إلى مجموعة سيارات لوتس كسيارة كهربائية بالكامل متطورة، وذلك تماشياً مع رؤية لوتس في أن تصبح علامة تجارية عالمية فاخرة تعتمد على الكهرباء بالكامل. تمزج هذه المركبة الثورية ذات الأبواب الأربعة بين الأداء الديناميكي الاستثنائي الذي تشتهر به لوتس، والرفاهية، والراحة وسهولة الاستخدام والتواصل، مما يوفر للسائقين أفضل تجربة.



وتتميز إيميا بسعر تنافسي في فئة سيارات جي تي الفاخرة، حيث تتوفر بثلاثة مستويات من التجهيز: إيميا، وإيميا إس، وإيميا آر، وبأسعار تبدأ من 439.000 درهم، مع موعد تسليم أولي محلي مقرر نهاية العام. كما تحتفظ لوتس إيميا بالخصائص الأساسية لسيارات لوتس الرياضية، بينما تعيد تعريف فئة هايبر - جي تي من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة، والأداء المثير، والتصميم الراقي.

إضافة إلى ذلك، تمزج سيارة إيميا بين الجمالية الكلاسيكية والفخامة الحديثة التي تتميز بها سيارات لوتس، وهي متاحة في ستة ألوان مثيرة، وتتميز بعناصر ديناميكية هوائية تتسق مع إرث لوتس في عالم سباقات السيارات. وقد تم تصميم مقصورة إيميا الفخمة باستخدام مواد مستدامة، بما في ذلك نقاط تماس معدنية حقيقية لتعزيز عنصر الفخامة. ويضمن عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بقياس 55 بوصة بقاء المعلومات الحيوية في مجال رؤية السائق، بينما تقدم سماعات KEF Uni-Q™ ونظام الصوت المحيط Dolby Atmos تجربة صوتية غامرة.



وتقدم إيميا تجربة قيادة فريدة، حيث توفر قوة تصل إلى 905 أحصنة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س (0-62 ميل/س) في أقل من 2.8 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/س (0-124 ميل/س) في 9 ثوانٍ فقط. وتساهم الديناميكا الهوائية المتقدمة للسيارة، بما في ذلك الشبكة الأمامية المبتكرة، والناشر الخلفي، والجناح الخلفي، في تحقيق معامل سحب رائد في فئته وتوليد أكثر من 150 كجم من قوة الدفع للأسفل.



وتتمتع سيارة إيميا بمدى يصل إلى 610 كم (379 ميلاً) وقدرة شحن فائقة السرعة، وذلك بفضل البطارية مزدوجة الطبقة عالية الأداء ونظام التبريد المتطور. كما يمكن للسيارة الشحن من 10 إلى 80 بالمئة في 14 دقيقة فقط باستخدام شاحن سريع بقوة 400 كيلو وات، والذي يدعم حتى 600 أمبير، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية شحناً المتاحة اليوم. وتسمح هذه التكنولوجيا المتطورة بإضافة مدى يصل إلى 310 كم في 10 دقائق فقط، مما يوفر للركاب راحة لا مثيل لها ويقلل من الوقت المستغرق في محطات الشحن. وتحتوي إيميا كذلك على أحدث تقنيات السيارة وأنظمة السلامة، بما في ذلك نظام معلومات وترفيه بتقنية HD OLED قياس 15.1 بوصة يعمل بواسطة Unreal Engine، مما يوفر عرضاً تفاعلياً ثلاثي الأبعاد وعرضاً بصرياً بأعلى جودة.



وقال كارل هامر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أداماس موتورز: نحن متحمسون لتقديم سيارة لوتس إيميا الكهربائية الجديدة كلياً لعملائنا وشركائنا الكرام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل إطلاق هذه السيارة الفريدة خطوة بارزة في رحلتنا على مدار السنوات الأخيرة لترسيخ مكانة سيارات لوتس في طليعة سوق السيارات هنا. نحن على ثقة من أن سيارة إيميا الجديدة، والتي تنفرد بأدائها الاستثنائي وتصميمها الفاخر والتكنولوجيا المتطورة، ستترك أثراً قوياً في السوق وتلتحق بكل من لوتس إميرا وطراز SUV الفائق إليترا، والذي تم طرحه في السوق الإماراتي بنجاح في يونيو 2024.



من جانبه، قال دان بالمر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة لوتس للسيارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: تلعب سيارة إيميا الجديدة دوراً حيوياً في توسيع مجموعة السيارات الكهربائية لدينا. وتعد الاستجابة الفعالة تجاه سياراتنا في الإمارات العربية المتحدة دليلاً على أن تقنياتنا وتصاميمنا ستواصل تلبية توقعات عملائنا وتوطيد وجودنا في الإمارات، خصوصاً مع طرح طراز هايبر جي تي الفائقة الجديدة.