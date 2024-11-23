«هيونداي موتور» تكشف عن «أيونيك 9» الكهربائية بثلاثة صفوف



كشفت شركة «هيونداي موتور» عن «أيونيك 9»، وهي سيارة رياضية متعددة الاستعمالات كهربائية بالكامل بثلاثة صفوف مع مساحة داخلية واسعة تجمع بين التصميم المتطور وتكنولوجيا المركبات الكهربائية المبتكرة.

تم الكشف عن «أيونيك 9» في جولدشتاين هاوس الشهير في لوس أنجلوس، وهو مثال شهير للهندسة المعمارية الحديثة في منتصف القرن.



ويعكس هذا المكان الفريد رؤية هيونداي موتور لوضع مجموعة «أيونيك» الخاصة بها كرمز للابتكار والتقدم في سوق السيارات الكهربائية، ما يؤكد ريادتها في مجال الكهربة وهدف الشركة لتقديم مجموعة كاملة من 23 طرازاً من السيارات الكهربائية بحلول 2030. بعد أيونيك 5 وأيونيك 6، الفائزين ثلاث مرات بجوائز سيارة العام العالمية في عامي 2022 و2023 على التوالي، ستبني أيونيك 9 على هذا الإرث من التميز في الكهربة.

افتتح الحدث العالمي الأول بكلمة رئيسية ألقاها خوسيه مونوز، رئيس شركة هيونداي موتور والمدير التنفيذي للعمليات العالمية. وبعد الكشف عن أيونيك 9، تضمن الحدث جلسة نقاشية على الشرفة لاستكشاف علامة هيونداي وتصميم ومساحة أيونيك 9، بينما عرضت منطقة المعرض رحلة تطوير أيونيك 9.



وتعد أيونيك 9 خياراً جديداً جذاباً للعملاء الذين يبحثون عن سيارة كهربائية بثلاثة صفوف يمكنها استيعاب ما يصل إلى سبعة ركاب، فهي توفر مساحة رائعة وميزات تلبي الاحتياجات الفردية مع توفير شعور بالانتماء، فهي حقاً «مصممة للانتماء». تم تصميم أيونيك 9 لتلبية احتياجات المستهلكين الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الاتصال، لكنهم يقدرون أيضاً المساحة والخصوصية والاسترخاء.



وقال جايهون تشانج، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور: تجسد أيونيك 9 التزام هيونداي موتور الثابت وثقتها في مجال السيارات الكهربائية. استناداً إلى منصة هيونداي موتور العالمية المعيارية الكهربائية (E-GMP) المشهورة، توفر أيونيك 9 مساحة داخلية رائعة، ما يوفر للعملاء قيمة فريدة مع تعزيز ريادتنا في سوق السيارات الكهربائية العالمية.



وتوفر أيونيك 9 مساحة فسيحة للغاية مع مساحة واسعة في الصفين الثاني والثالث، ما يوفر تجربة استثنائية للركاب. يتميز تصميمها الداخلي بعناصر بيضاوية وألوان هادئة لخلق جو يشبه الصالة. يوفر هذا شعوراً هادئاً وطبيعياً، خاصة عند الانغماس في الضوء الطبيعي من فتحة السقف البانورامية.



وتتسع الأرضية المسطحة في أيونيك 9 لمقاعد لستة أو سبعة ركاب. يمكن إمالة مقاعد الاسترخاء في الصفين الأول والثاني بالكامل وتوفير مسند للساقين من أجل الراحة المثلى، ما يسمح لما يصل إلى أربعة أشخاص بالراحة أثناء شحن السيارة حسب التكوين. كما تتميز أيونيك 9 بمساحة رأس تبلغ 1899 ملم ومساحة أرجل تبلغ 2050 ملم، عند الجمع بين الصفين الثاني والثالث.