«مرسيدس» تعمل على تطوير سيارة جديدة ذات أداء رياضي بالكامل داخل الشركة



لأول مرة في تاريخها الممتد لـ 57 عاماً، أعلنت «مرسيدس إيه إم جي»، أنها تعمل على تطوير سيارة جديدة ذات أداء رياضي بالكامل داخل الشركة. وتم بناء السيارة الرائدة المخصصة للطرق الوعرة، والتي تحمل تسمية «بورن إن أفاليرباتش»، على منصة AMG.EA الكهربائية عالية الأداء الخاصة بالشركة. ومن المقرر أن تخضع المركبة التجريبية لاختبارات القيادة الأولية هذا الشتاء.

ولطالما كانت مركبات الدفع الرباعي عالية الأداء، مكوناً أساسياً في عائلة طرازات «إيه إم دي». وكانت الشركة قد رسخت مكانتها الرائدة في قطاع السيارات الرياضية عالية الأداء، انطلاقاً من «أفاليرباتش»، وذلك عندما أطلقت «إم إل 55 إيه إم جي»، قبل أكثر من 25 عاماً.



واستحوذت فئة السيارات عالية الأداء المخصصة للطرق الوعرة، على قلوب العملاء بسرعة، وحققت معدلات نمو قوية منذ ذلك الحين. واليوم، تفتخر «مرسيدس إيه إم جي»، بوجود ست فئات من السيارات ذات الأداء الرياضي، بما في ذلك GLA وGLB وGLC وGLE وGLS وEQE SUV.



وفي هذا المشروع، الذي يعد الأحدث للشركة في قطاع السيارات ذات الأداء الرياضي، تعمل «مرسيدس إيه إم جي»، على تصميم بنية السيارة بالكامل لأول مرة، وستكون هذه السيارة كاملة الحجم، الطراز الثاني الذي يتم بناؤه على منصة «AMG.EA» عالية الأداء، والكهربائية بالكامل، كما تعد السيارة السادسة التي يتم تطويرها بالكامل من قبل المتخصصين في الأداء في «أفاليرباتش»، لتنضم إلى طراز AMG.EA الأول، الذي يخضع للاختبار حالياً.



وقال مايكل شيبي رئيس مجلس إدارة شركة «مرسيدس إيه إم جي - جي إم بي إتش»، ورئيس مرسيدس-بنز الفئة «جي»، و«مرسيدس مايباخ»: لطالما كانت السيارات ذات الأداء الرياضي من بين أكثر الطرازات شعبية لدينا لسنوات عديدة. ومع السيارة الجديدة «بورن إن أفاليرباتش»، نحن نواصل العمل بانسجام تام مع هذا التوجه، وذلك من خلال تقديم سيارة مخصصة للطرق الوعرة، جذابة، وعالية الأداء لعملائنا، بالاعتماد على منصة AMG.EA. تتبع البنية الجديدة عالية الأداء فلسفة واضحة، هي سيارة «إيه إم جي» أولاً، وسيارة كهربائية ثانياً. وهذا يعني أن المركبات لا تتفوق فقط كمركبات كهربائية، بل تجسد أيضاً صفات «إيه إم جي» الأساسية من القوة والأداء.