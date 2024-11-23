منصور بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ "بورشه" ويزور مهرجان الشركة الألمانية العريقة في نسخته الرابعة

التقى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي اليوم (السبت) أوليفر بلوم الرئيس التنفيذي لشركة بورشه، وذلك خلال زيارة سموه مهرجان "رموز بورشه"، وهو أحد أكبر مهرجانات السيارات في منطقة الشرق الأوسط، والمقام بحي دبي للتصميم.

حضر اللقاء معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومانفريد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقام سموّه بجولة في جنبات المهرجان تعرّف خلالها على أحدث التقنيات والحلول التي تتبعها الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات، كما اطلع على مجموعة من السيارات الكلاسيكية والرياضية والطرازات التجريبية الجديدة للشركة.

ويعد مهرجان "رموز بورشه" أكبر تجمع لملاك ومحبي السيارة الألمانية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعود المهرجان في نسخته الرابعة بمنطقة «ذا سلاب» بحي دبي للتصميم.

وقد نجح مهرجان «رموز بورشه»، في ترسيخ مكانته الرائدة في الشرق الأوسط خلال ثلاث سنوات، وأصبح أبرز الفعاليات السنوية لمحبي "بورشه" على مستوى العالم، وكذلك لأي شخص شغوف بالسيارات الكلاسيكية أو رياضة السيارات أو الطرازات التجريبية الجديدة المستقبلية.