55 % نمو مبيعات «بورشه» في المنطقة منذ عام 2020

حققت بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا أفضل نتائج لها منذ 12 عاماً، حيث ازدادت مبيعاتها السنوية في المنطقة بنسبة 55% منذ عام 2020.

وبلغ إجمالي عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها في العام الماضي 9628 سيارة في الشرق الأوسط وأفريقيا والمشرق العربي والهند، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالعام السابق.

وحققت سيارة 911 الرياضية الشهيرة مبيعات قياسية وصلت إلى 23% من إجمالي المبيعات في المنطقة العام الماضي، مقارنة بنسبة 15% في عام 2020.

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: نقدّر الإنجازات التي حققها وكلاء بورشه وجهود موظفينا في المنطقة.

حققنا نمواً متواصلاً على مدار الأعوام الخمسة الماضية ونتمتع بوضع جيد لمواصلة النمو في المنطقة، مع التركيز على تقديم تجربة فريدة لمالكي سيارات بورشه.

ويعكس افتتاح أربعة مراكز جديدة لشركة بورشه وإطلاق ثلاثة مشاريع ابتكارية وافتتاح ثلاث مساحات للعرض في إطار برنامج «بورشه Now»، حجم الاستثمارات التي تنفذها بورشه في المنطقة ويؤكد التزام شركائنا من المستوردين.

وأضاف: على مدار العام الماضي، واصلنا إطلاق مشاريع حظيت بتقدير عالمي، بما في ذلك النسخة الخامسة من مهرجان «رموز بورشه» في دبي والذي شهد إقبالاً عالمياً أكثر من أي وقت مضى وأصبح من أكبر فعاليات بورشه على مستوى العالم.