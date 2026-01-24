«فورد إكسبيديشن» الجديدة كلياً في الإمارات بأربع فئات

طرحت شركة «فورد» طراز «إكسبيديشن» الجديدة كلياً في أسواق الإمارات بأربع فئات، لتعزز قطاع السيارات متعددة الاستخدامات.

أول هذه الفئات «أكتيف» بخياري الدفع الخلفي 4x2 والدفع الرباعي 4x4، وتقدم مزيجاً مميزاً من العملانية والفخامة، وقد صممت لمن يبحثون عن تجربة قيادة متكاملة مع التركيز على الراحة في التنقلات اليومية.

وتتميز فئة «أكتيف» بتصميم أنيق يتضمن سقفاً بانورامياً ومقاعد ActiveX فاخرة ومقاعد أمامية مدفأة، لتوفر توازناً بين الوظائف ووسائل الراحة الراقية والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السائق.

أما فئة «بلاتينيوم» فتتميز بالفخامة والأداء المتطور وهي مدعومة بمحرك فورد قوي بست أسطوانات EcoBoost سعة 3.5 لترات والذي ينتج 400 حصان، مقترناً بسلاسة مع ناقل حركة أوتوماتيكي سلس من 10 سرعات، الأمر الذي يوفر تجربة قيادة راقية ومن دون عناء.

وتلفت هذه الفئة الأنظار بعجلاتها المصنوعة من الألمنيوم قياس 22 بوصة وعتبات الأبواب القابلة للفتح كهربائياً والمطلية باللون الأسود، بينما صممت المقصورة الداخلية بدقة مع مقاعد جلدية وتقنيات أمان متقدمة لتوفير بيئة قيادة آمنة.

ولهواة المغامرة والقيادة على الطرقات الوعرة، فإن فئة «تريمور»، أكثر فئات «إكسبيديشن» قدرة على الطرقات الوعرة، قد صممت خصيصاً للباحثين عن الإثارة.

فهي مستعدة لمواجهة الطرق الوعرة، ومزودة بمحرك EcoBoost عالي الأداء بست أسطوانات والبالغة سعته 3.5 لترات وقوته 440 حصاناً وعزم دورانه 691 نيوتن لكل متر.

وقد تم تصميم فئة «تريمور» لتحقيق أداء فائق، كما أنها تتميز بعجلات ألمنيوم رمادية كربونية قوية قياس 22 بوصة، ونظام تعليق متخصص بالطرقات الوعرة، إضافة إلى ألواح جانبية مستوحاة من طراز «رابتر»، وهي تَعِدُ بالتالي بتجربة كاملة وواثقة لما يصل إلى ثمانية ركاب، حتى في أصعب الظروف التي يمكنك أن تواجهها في منطقة الشرق الأوسط.

أما فئة «Stealth Performance» فهي الأكثر جرأة في التشكيلة، ومصممة للباحثين عن سيارة ذات شخصية رياضية وهجومية، وقد زودت بالمحرك نفسه EcoBoost V6 عالي الأداء بسعة 3.5 لترات وقوة 440 حصاناً وعزم دوران يبلغ 691 نيوتن متر، مثل «تريمور».