«الفطيم للمشروعات التجارية» تفتتح صالة عرض جديدة

أعلنت شركة الفطيم للمشروعات التجارية، الموزع والوكيل الرسمي لسيارات كرايسلر ودودج ورام في الإمارات، وسيارات جيب في دبي والمناطق الشمالية، عن افتتاح صالة عرض رئيسية جديدة شاملة لجميع الخدمات في شارع الشيخ زايد. وتمثل صالة العرض الجديدة وجهة متطورة لعملاء الشركة في دبي، تجمع بين المبيعات وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار ضمن تجربة متكاملة.

تم افتتاح المنشأة الجديدة، التي تضم صالة عرض ومركز خدمات ما بعد البيع، لشركة الفطيم للمشروعات التجارية في شارع الشيخ زايد، كبديل لمنشأتي الشركة السابقتين في شارع الشيخ زايد وفي دبي فستيفال سيتي.

وترتقي الوجهة الجديدة بمعايير تجربة شراء السيارات التي ترتكز على العميل على مستوى دولة الإمارات، حيث صممت وفق مفهوم «3S»، الذي يشمل البيع وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار في مكان واحد.

ويتيح ذلك للعملاء استكشاف أحدث الطرازات من سيارات كرايسلر ودودج وجيب ورام وحجز خدمات الصيانة أو شراء قطع الغيار الأصلية دون الحاجة إلى زيارة أكثر من موقع، ما يضمن تجربة أكثر سلاسة وسهولة وراحة تلائم إيقاع الحياة اليومية.

وتضم صالة العرض ومركز الخدمة أقساماً مخصصة للعملاء وشاشات عرض تفاعلية للسيارات وأدوات رقمية متطورة تهدف لتعزيز كل خطوة من تجربة امتلاك السيارة. ويتيح مركز الخدمة المتكامل عمليات فحص أسرع ومناطق مخصصة للصيانة وفنيين خبراء مدربين على طرازات كرايسلر ودودج وجيب ورام، ما يضمن سرعة إنجاز خدمات الصيانة وزيادة الشفافية وتقليل فترة تعطل السيارة.

وقال آرون براساد، مدير العلامات التجارية كرايسلر ودودج وجيب ورام في شركة الفطيم للمشروعات التجارية: تهدف صالة العرض الرئيسية الجديدة لسيارات كرايسلر ودودج وجيب ورام في شارع الشيخ زايد إلى تلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا ولمستقبل صناعة السيارات.

وتوفر صالة العرض الجديدة، التي تركز على تعزيز تجربة العملاء عبر جميع مراحلها، سبل الراحة وسهولة الوصول والتكنولوجيا المتطورة من خلال الأقسام المتخصصة والإمكانات الخدمية المحسنة.

وبفضل تلك المزايا، تواكب صالة العرض الجديدة متطلبات العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر سيارات مصممة لتلبية الأذواق المختلفة لهم. وتمثل المنشأة الجديدة وجهة متكاملة تشمل جميع مراحل تجربة شراء السيارة. وندعو العملاء لزيارة صالة العرض الجديدة لاختبار هذه التجربة الفريدة بأنفسهم.