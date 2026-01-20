10 % نمو مبيعات «بي إم دبليو» في منطقة الشرق الأوسط

اختتمت مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط عام 2025 مع نمو مستدام وقوي عبر كامل محفظتها «بي إم دبليو» و«ميني» و«بي إم دبليو موتوراد» مستكملةً بذلك النتائج الاستثنائية التي سجّلتها عام 2024. وقد أسهم الطلب المتزايد في المنطقة على الابتكار والأداء في دفع علامة «بي إم دبليو» لتحقيق زيادة بنسبة 10% في المبيعات مقارنة بالعام السابق، ما يعزز مكانة الشرق الأوسط سوقاً محورياً للنمو والتميز.

وفي قطاع السيارات الفاخرة، واصلت «بي إم دبليو» الفئة السابعة أداءها القوي، مسجّلة زيادة بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق بما يعكس استمرارية الطلب ضمن فئة السيارات الفاخرة العليا. وفي الوقت نفسه، شهدت سيارات «بي إم دبليو إم» عالية الأداء عاماً استثنائياً مع ارتفاع مبيعاتها بنسبة 38%، محققة رقماً قياسياً جديداً على مستوى المنطقة.

من ناحية أُخرى، حافظت علامة «ميني» على مسارها التصاعدي، محقّقة زيادة بنسبة 16% في المبيعات، مسجّلة أعلى أداء لها على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بالطلب القوي على طرازات (JCW) وتزايد الإقبال على السيارات الكهربائية من «ميني».

إلى ذلك، حقّق قسم مبيعات الشركات أفضل أداء له على الإطلاق عام 2025، مسجّلاً نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 28%. ويعكس هذا الإنجاز التعاون الوثيق والمتين بين مجموعة «بي إم دبليو» في الشرق الأوسط وشركائها من وكلاء وموزّعين معتمدين في المنطقة. ومع ترسيخ قاعدة قوية لهذا القطاع، تلتزم مجموعة «بي إم دبليو» في الشرق الأوسط بمواصلة هذا الزخم خلال عام 2026.

واختتمت «بي إم دبليو موتوراد» عام 2025 أيضاً على مستوى متميز، بحيث سجّلت أعلى مبيعات تحققها على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعةً بارتفاع مبيعات العملاء الأفراد بنسبة 9%، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها في قطاع الدراجات النارية الفاخرة.

ويدعم هذا الأداء القوي توسّع شبكات البيع والوكلاء الحصريين لمجموعة «بي إم دبليو» في الشرق الأوسط. ويجسّد التحوّل نحو الهوية المؤسسية الجديدة Retail.Next مفهوماً يتمحور حول العميل، من خلال توفير بيئة مفتوحة ومرنة تهدف إلى تقديم تجربة أكثر سلاسة وتفاعلاً، ضمن مساحة ترحيبية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنتجات مجموعة «بي إم دبليو».

وقال كريم-كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط: يشكّل عام 2025 محطة مفصلية جديدة في مسيرة مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط، حيث واصلنا تحقيق نمو لافت استكمالاً للأداء الاستثنائي الذي سجّلناه في العام الماضي. ويعكس هذا الإنجاز صلابة رؤيتنا الاستراتيجية ومرونتها، إلى جانب تنوّع محفظة منتجاتنا، والأهم من ذلك، الشراكة المتينة التي تجمعنا بشبكة موزّعينا في مختلف أنحاء المنطقة. لقد كان لالتزامهم وتميّزهم التشغيلي دور أساسي في ترسيخ نمو مستدام وتوسيع حضورنا في أسواق الشرق الأوسط.

وأضاف: نودّ أن نعرب عن امتناننا العميق لعملائنا على ثقتهم وولائهم المستمر، وهو ما يلهمنا دوماً لمواصلة السعي نحو التميّز في كل جوانب أعمالنا. وبالتعاون مع شركائنا، نؤكد التزامنا المستمر بالابتكار وتقديم تجارب فاخرة لا تضاهى.

وفي عام 2026، تواصل مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط عملها بثقة عالية، مع التركيز الاستراتيجي على قطاع السيارات الفاخرة، والطرازات عالية الأداء، والمركبات الكهربائية، مدعومة باستثمارات مستمرة ترتقي بتجربة العملاء وتعزز تطور شبكة البيع بالتجزئة في المنطقة. ذلك، وتستعد المجموعة لتوسيع بصمتها الإقليمية من خلال خطط لدخول السوق السوري، على أن تُعلن لاحقاً التفاصيل الرسمية بخصوص الوكلاء والموزّعين المعتمدين.