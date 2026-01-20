«تسلا» تستأنف مشروع «دوجو 3» للقيادة الذاتية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، إن شركته المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية سوف تستأنف العمل على مشروع «دوجو 3» بعد إحراز تقدم في تصميم شريحة الذكاء الاصطناعي «إيه آي 5».



ودعا إيلون ماسك، في منشور على منصة «إكس»، إلى التقدم بطلبات توظيف لما وصفه بأنها «أعلى الشرائح حجماً من حيث الإنتاج في العالم».

وكان ماسك قد قال الأسبوع الماضي إن تصميم شريحة «إيه آي 5» بات «شبه مكتمل»، وإن العمل على شريحة «إيه آي 6» لا يزال في مراحله المبكرة.



يذكر أن ماسك قد كشف العام الماضي عن أن «تسلا» ستستخدم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» لإنتاج شريحة «إيه آي 6» من الجيل التالي.

ووقّعت الشركتان اتفاقاً بقيمة 16.5 مليار دولار، عُدّ حينها مكسباً كبيراً لوحدة الرقائق لدى عملاق التصنيع الكوري الجنوبي، وهي الذراع التي تنتج الشرائح لعملاء خارجيين.

وكانت «تسلا» قد أنهت بشكل مفاجئ مشروع «دوجو» العام الماضي. وتمحور المشروع حول حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي يتم تطويره داخلياً بهدف دعم تقنيات القيادة الذاتية.

ويعتبر المشروع عنصراً محورياً في مسعى «تسلا» للتقدم في سباق الذكاء الاصطناعي.