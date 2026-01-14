«تويوتا» تحتل صدارة صناعة السيارات للعام السادس

حافظت شركة «تويوتا موتور» على صدارتها كأكبر صانعة سيارات في العالم من حيث المبيعات للعام السادس على التوالي.

وخلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2025، باعت الشركة اليابانية – التي تضم العلامتين التجاريتين «دايهاتسو موتور» و«هينو موتورز» – نحو 10.328 ملايين سيارة.

وفي المقابل، أعلنت «مجموعة فولكس فاجن» –التي تضم علامات تجارية مثل «أودي» و«بورشه» – المنافس الأقرب لشركة «تويوتا موتور» - عن تسجيل مبيعات بلغت 8.984 مليون وحدة خلال عام 2025، بتراجع نسبته 0.5% عن العام السابق؛ وهو رقم يقل بفارق كبير عن المبيعات التي حققتها «تويوتا» في أحد عشر شهراً فقط من العام نفسه.

يأتي التراجع للمجموعة الألمانية في ظل منافسة متزايدة من شركات السيارات الكهربائية الصينية، فضلاً عن التحديات الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وفي المقابل، سجلت «تويوتا» أول نمو لمبيعاتها في السوق الصينية منذ أربع سنوات، كما حققت أداءً قوياً في الولايات المتحدة.