أكثر 10 دول عربية في احتياطيات النفط

تظهر قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكاً لاحتياطات النفط في 2025 نجاح الإمارات في زيادة مواردها من الخام، وسط نشاط مكثف تشهده المنطقة للبحث والاستكشاف.

وبحسب بيانات ملف الحصاد السنوي الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة «مقرها واشنطن» تجاوز إجمالي احتياطات النفط في المنطقة العربية 735.26 مليار برميل خلال 2025، مقابل 728.44 مليار برميل في عام 2024.