أكبر بنكين في مصر يخفضان أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه

قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%.

وقرر البنك الأهلي المصري تعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري لتنخفض بنحو 1% على الشهادة البلاتينية الثابتة لأجل 3 سنوات ليصبح 16% سنوياً، بدلاً من 17%، بدورية صرف شهرية.

كما خفض البنك العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: لتصبح بنسب 21% للسنة الأولى، 15.25% للسنة الثانية، و12% للسنة الثالثة.

وأصبح العائد بعد تعديله على الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي يبلغ 22% للعام الأول، 17.50% للعام الثاني، و13% للعام الثالث.

وأكد البنك الأهلي المصري أن تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم، موضحاً أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصه على مواكبة التطورات في السوق المصرفي وتقديم منتجات ادخارية تنافسية تلبي احتياجات العملاء وتواكب السياسات النقدية الراهنة.

وأوضح بنك مصر في بيان أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.

كما تقرر إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي متناقص، يصرف بواقع 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، وبنفس السمات والشروط المعمول بها في شهادة «ابن مصر» الحالية.

وفيما يخص شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تقرر تخفيض سعر العائد بمقدار 1% ليصبح 16% بدلاً من 17%.

وأشار البنك إلى أن هذه التعديلات تسري على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، على أن يتم احتساب مدة الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء.