بحضور الشرع.. سوريا تطلق عملتها الجديدة

دشن الرئيس السوري، اليوم، العملة السورية الجديدة في حفل رسمي أقيم بقصر المؤتمرات في دمشق، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.

وخلال جلسة حوارية على هامش الحفل، قال الرئيس الشرع إن "تبديل العملة عنوان لأفول مرحلة سابقة، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري"، مؤكداً أن نزع صفرين من العملة "لا يعني تحسين الاقتصاد بحد ذاته، بل يهدف إلى تسهيل التعامل النقدي".

وأوضح أن تحسين الاقتصاد "يرتكز على زيادة الإنتاج وخفض البطالة وتحسين الحالة المصرفية"، محذراً من الفزع أو التسرع في استبدال العملة القديمة، ومشيراً إلى أن عملية الاستبدال "ستتم وفق جدول زمني محدد، حفاظاً على استقرار سعر الصرف".

وأضاف أن تصميم العملة الجديدة "يعبر عن الهوية الوطنية الجديدة والابتعاد عن تقديس الأشخاص"، لافتاً إلى أنها "ستسهل عمليات البيع والشراء وتقلل الاعتماد على الدولار وتعزز الثقة بالاقتصاد على المدى الاستراتيجي".

من جهته، قال المستشار عبد الله الشماع إن فريقاً من الخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل وفق "أسس علمية ومعايير عالمية"، موضحاً أن الرؤية تقوم على خمس ركائز تشمل الاستقرار السعري، وسوق صرف متوازن وشفاف، وقطاعاً مصرفياً سليماً، ومدفوعات رقمية آمنة، والتكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.

ويأتي إطلاق العملة الجديدة ضمن مسار إصلاحي اقتصادي أوسع، وسط تأكيد رسمي على إدارة التحول النقدي بهدوء وتدرج لضمان الاستقرار وتقليص الضغوط التضخمية.