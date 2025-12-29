استطلاع «البيان»: 71 % يشكون ضعف الخدمات وارتفاع التكاليف

أظهرت نتائج استبيان قامت به «البيان» على عينة من السياح الذين سافروا إلى وجهات عربية وغير عربية، لمعرفة أبرز التحديات التي واجهت الزائرين في الدول العربية، ورغبتهم في تكرار الزيارة أن 55 % يشتكون من ضعف جودة الخدمات السياحية، فيما قد لا يعيد 35 % زيارة الوجهات العربية.

فيما يتعلق بأهم التحديات التي واجهها السياح خلال زيارتهم للوجهات العربية، أشار 55 % من المشاركين إلى ضعف جودة الخدمات السياحية أو نقص المعلومات المتاحة للزائرين، بينما اعتبر 16 % أن ارتفاع تكاليف الإقامة والمطاعم شكل أبرز عقبة. كما أشار 15 % إلى صعوبة التنقل داخل المدن وبين المعالم السياحية، فيما ذكر 11 % أن الحصول على التأشيرة كان يمثل تحدياً، وأوضح 3 % من أفراد العينة وجود أسباب أخرى أثرت على استمتاعهم بالتجربة السياحية بشكل كامل.

وعند سؤالهم عن إمكانية تكرار الزيارة إلى الوجهة العربية، أعرب 35 % من المشاركين أنهم قد لا يعيدون الزيارة نظراً للتحديات المرتبطة بالتكاليف والتنقل والطيران والتأشيرات، فيما عبر نحو 48 % عن رغبتهم في العودة مرة أخرى رغم الصعوبات، مؤكدين أن جمال المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية وقرب المسافة كان سبباً رئيسياً في ذلك، بينما لم يحدد 17 % موقفهم بعد.

أما بالنسبة لانطباعات الزائرين عن الوجهات العربية، فقد وصف 55 % تجربتهم بالإيجابية، مشيدين بالثراء الثقافي والتاريخي والطبيعي للوجهات، بينما أبدى 30 % تقييماً محايداً، معتبرين أن الوجهة جيدة لكنها بحاجة إلى تطوير الخدمات والتسهيلات السياحية. في المقابل، أعرب 15 % عن شعورهم بخيبة أمل جزئية، مستندين في ذلك إلى مشاكل تنظيمية أو ضعف مستوى الخدمات السياحية.